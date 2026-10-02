亞運電競／《英雄聯盟》不敵南韓摘銀 教練：英雄池儲備略遜一籌

名古屋亞運電競《英雄聯盟》金牌戰，中華隊最終以0：3不敵強敵南韓，連續兩屆收下銀牌，賽後教練「戰馬」陳如治仍肯定全隊展現出強烈韌性，達成了「不比上屆遜色」的目標，邱梓銓（Doggo）則指出，本次團隊整體戰力更強，對陣南韓時確實有「能與之一拚」的實感，相當可惜沒能拿下勝利。

談到決賽過程，陳如治表示前兩局局勢皆相當拉鋸，不過隨著賽程推移，角色池的儲備量成為關鍵，團隊英雄池深度不及南韓，導致比賽越打越艱辛。不過他也強調，相較於小組賽，全隊在細節與默契上皆有大幅成長，心態也始終未崩盤。

在第2局選出達瑞文與布里茨等奇策，邱梓銓坦言是自己與隊友的「絕活英雄」打破對方預期。他表示雖然準備時間短暫且仍有失誤，但全隊已竭盡全力，「這次感覺我們真的有實力跟南韓比拚。雖然沒能拿下一兩場很遺憾，但每天比賽都是磨合，打出我們該有的樣子了。」

談及未來展望，連兩屆參賽的邱梓銓笑著表示，只要四、五年後自己「還不夠老」且狀況允許，絕對願意再次穿上中華隊戰袍爭取榮譽。