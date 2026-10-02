亞運輕艇／張筑涵越野激流強勢奪銀 連4屆划回獎牌

張筑涵昨天在名古屋亞運輕艇激流女子K1衛冕失利，今天在轉戰越野激流（Kayak Cross）項目，決賽在兩名中國大陸選手夾擊下取得銀牌，個人連4屆都有獎牌入袋。

張筑涵昨天在輕艇激流女子K1決賽以第4作收，賽後難掩失望，傾訴失去黃金計畫後，原本有意淡出，但始終放不下對這項運動的熱愛，為此自費負擔訓練、教練費用，咬牙走下去。

張筑涵今天再戰越野激流項目，上午先在計時賽以78秒38排名第三，並以分組第一挺進準決賽，再以分組第二搶下決賽門票，張筑涵最終以第二完賽，成功摘下銀牌。

張筑涵從2014年仁川亞運銀牌、2018年雅加達亞運銅牌再到2022年杭州亞運，本屆在越野激流項目站上頒獎台，連4屆都為中華代表團帶回獎牌。