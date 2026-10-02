聽新聞
0:00 / 0:00
亞運輕艇／張筑涵越野激流強勢奪銀 連4屆划回獎牌
張筑涵昨天在名古屋亞運輕艇激流女子K1衛冕失利，今天在轉戰越野激流（Kayak Cross）項目，決賽在兩名中國大陸選手夾擊下取得銀牌，個人連4屆都有獎牌入袋。
張筑涵昨天在輕艇激流女子K1決賽以第4作收，賽後難掩失望，傾訴失去黃金計畫後，原本有意淡出，但始終放不下對這項運動的熱愛，為此自費負擔訓練、教練費用，咬牙走下去。
張筑涵今天再戰越野激流項目，上午先在計時賽以78秒38排名第三，並以分組第一挺進準決賽，再以分組第二搶下決賽門票，張筑涵最終以第二完賽，成功摘下銀牌。
張筑涵從2014年仁川亞運銀牌、2018年雅加達亞運銅牌再到2022年杭州亞運，本屆在越野激流項目站上頒獎台，連4屆都為中華代表團帶回獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。