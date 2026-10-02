亞運電競／英雄聯盟奪銀 電競協會百萬打造專屬訓練室

名古屋亞洲運動會電子競技英雄聯盟代表隊今天在金牌戰以0比3不敵韓國隊，勇奪銀牌追平隊史最佳成績，而電競協會特別斥資超過百萬元打造專屬訓練室，扮演選手最佳後盾。

連2屆亞運挺進金牌戰的台灣隊再次交鋒韓國隊，未能把握前期領先優勢，接連遭逆轉情況下，最後以0比3敗陣，無緣隊史首面亞運金牌。

上屆杭州亞運英雄聯盟台灣代表隊摘下銀牌，當時就是不敵韓國，陣容大幅換血後，由旅外選手余峻嘉、蔡明宏領軍，搭配具亞運經驗的邱梓銓，另外還有劉家豪、陳俋錦及林煜恩，依舊擋不住強敵韓國，拿到銀牌仍追平隊史最佳成績，電競代表隊以1銀、3銅結束這屆亞運。

值得一提的是，中華民國電子競技運動協會為幫選手專注訓練，包下海邊複合式咖啡廳，從設置網路，再到電腦螢幕與電競椅等，還提供零食、水等生活必需品，如小型中繼站，打造選手專屬訓練室。

這個「秘密基地」環境優美，距比賽場館僅10分鐘，協會還有專車接送「一條龍服務」，英雄聯盟代表隊教練陳如治告訴中央社記者，感謝協會讓選手不必額外再找地方訓練，甚至立刻就能復盤討論，對選手調整有很大幫助。

寶可夢大集結教練黃麒賓說，以往在國外比賽都沒額外訓練場地，原本很擔心如果留在旅館練習，網路不穩可能造成遊戲延遲，但協會特別租了1個地方，對選手練習是很大加分。

電競協會秘書長余錦亮表示，當初考量選手需要有個空間維持手感，而比賽場館又離名古屋市區較遠，透過日本電競協會找到這個地方，現在看來得到不錯效果。