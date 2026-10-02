亞運電競／協會比賽還沒結束就「恭喜中華隊銀牌」 網轟：連賽制都不知道

名古屋亞運《英雄聯盟》今天展開金牌戰，中華隊對上「大魔王」南韓隊，5戰3勝賽制中華隊前2局都落敗，沒想到比賽還沒結束，中華電競協會官方社群帳號就發文「恭喜中華隊奪銀牌」，引發大量網友不滿。

中華隊前2局前期都打出優勢，但都在中後期大型團戰處理細膩度不足遭到逆轉，雖輸下前2局，但表現仍備受網友肯定。

不料第2局結束後，中華電競協會直接發文恭喜中華隊奪銀牌，「金牌戰面對強敵南韓，中華隊一路打得有來有望，多次在擊殺數上取得領先，展現十足韌性與拚勁，最終以0：2惜敗南韓，收下本屆亞運電競項目第一面銀牌。」

貼文一出，網友們紛紛砲轟，「到底是三小，連賽制都不知道」「有夠白癡，要蹭也專業點」、「這也能雲喔笑死」、「協會也太離譜」。