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亞運電競／協會比賽還沒結束就「恭喜中華隊銀牌」 網轟：連賽制都不知道

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亞運電競／《英雄聯盟》Faker未出賽南韓照奪金 中華隊連兩屆摘銀

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
名古屋亞運英雄聯盟金牌戰。 法新社
名古屋亞運英雄聯盟金牌戰。 法新社

2026名古屋亞運

名古屋亞運電競《英雄聯盟》在今天展開金牌戰，由我國代表隊出戰大魔王南韓，儘管南韓看板明星李相赫（Faker）並未下場，但最終仍是以3：0勝出，連續兩屆在金牌戰擊敗中華隊奪金，至於中華隊則是連兩屆以銀牌作收。

今年《英雄聯盟》代表隊我國由教練陳如治（WarHorse）領軍，選手則為陳俋錦（1Jiang）、余峻嘉（JunJia）、蔡明宏（HongQ）、邱梓銓（Doggo）、劉家豪（ShiauC）、林煜恩（Woody）。

中華隊在分組賽先是不敵南韓後，靠著接連擊敗香港與印度，以2勝1敗的分組第2晉級到4強，昨天登場的4強賽中華隊則是遭遇越南，在洞悉對手陣容與攻勢的情況下，最終以3：0取勝。

今天的金牌戰中華隊則是連續兩屆遭遇南韓，儘管南韓頭號大將Faker本場比賽並未下場，但最終中華隊仍是以0：3敗下陣來，連續兩屆以銀牌作收。

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