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亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

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亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
射箭反曲弓中華男團奪銅牌。圖／中華代表團提供
射箭反曲弓中華男團奪銅牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運我國反曲弓男團今天在4強賽不敵南韓無緣爭金，接著在銅牌戰對上伊朗，度過前兩局的亂流後回穩，最終以6：2擊敗對手，帶回銅牌，目前射箭代表隊進帳1銀2銅。

中華隊在反曲弓男團挺進4強後，今天碰上資格賽名列第一種子的南韓隊，中華隊以0：6落敗無緣爭取本屆射箭代表隊首金，再與伊朗拚銅牌。銅牌戰中華隊棒次不變，經驗最豐富的「湯包」湯智鈞扛開路先鋒，接著由首次參賽的鄭祥輝、林子翔依序上陣。

湯智鈞雖在4強戰、銅牌戰連兩場比賽第一支箭都射出7分，但伊朗第一局第2支箭脫靶，中華隊先以52：48搶下2分積分。第2局中華男團依舊未能找回準心，連兩局沒有出現10分箭，再射出52分不敵對手的57分，以2：2遭追平。

第3局中華隊總算靠著連3支10分箭找回水準發揮，以56：52再收2分積分，搶下4：2的領先優勢，第4局扛住壓力，順利收下比賽勝利。

本屆我國反曲弓第一面獎牌入袋，加上複合弓拿下的1銀1銅，目前射箭隊累積1銀2銅，明天輪到反曲弓個人賽再爭獎牌。

2026名古屋亞運 射箭 湯智鈞

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