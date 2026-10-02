亞運拳擊／橫跨3屆9公斤的3面獎牌 林郁婷完美執行教練摘金劇本

我國「拳后」林郁婷今天在名古屋亞運女子60公斤級決賽中，以5：0完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金。賽後指導教練曾自強受訪時坦言，這面金牌並非僥倖，而是團隊早已精心設定好的「劇本」，並讚許林郁婷將這份劇本完美執行。

「其實我們的劇本都已經set好了！」曾自強透露，面對決賽對手強烈的攻勢與不給喘息空間的逼近策略，賽前就明確交代林郁婷要發揮個人優勢，善用避閃與控制距離來限制對方進攻。他表示，前兩場比賽過後團隊心裡就已經有底，林郁婷今天確實把整場比賽的節奏與距離控制得非常完美，充分展現出應有的技術水準。

從雅加達亞運51公斤級銅牌到杭州亞運57公斤級金牌，如今又拿下60公斤級金牌，面對將近10公斤的量級落差與單薄身材，曾自強感嘆，跨量級挑戰對選手的心智與體能都是巨大考驗。

曾自強指出，林郁婷最大的特質就是「忍得住誘惑，耐得住寂寞」，且願意主動去接受挑戰，「我只要負責開菜單，但重點是選手在心理層面願不願意接受，她自己非常篤定，在場上打得非常乾淨俐落。」

中華林郁婷（右）擊敗大陸選手奪金，與教練曾自強擊拳慶祝。特派記者陳正興／名古屋攝影

在幫助林郁婷再度站上亞運頂端後，一直以來都相當關注教練獎勵辦法的曾自強，也再次呼籲對於基層教練的獎勵與待遇重視，「有很多默默耕耘的基層教練，他們可能沒有辦法站在第一線、鎂光燈也照不到他們，掌聲聽不到他們的耳朵裡，甚至也缺乏相對應的資源保障，但他們卻永遠不倦地在為中華隊提供最基礎、最厚實的人才力量。」

曾自強最後說到，「我覺得除了現階段國家隊教練的資源外，包含後勤與基層的教練們，都應該給予適度且不同的資源與保障。 我會想幫他們發聲，是因為我不能只講我自己，我馬上也要回歸基層，如果連我們都不講，那誰來為基層教練爭取權益？」