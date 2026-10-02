亞運射箭／0：6不敵南韓無緣爭金 中華反曲弓男團拚銅牌

名古屋亞運我國反曲弓男團今天在4強戰力拚獎牌，對決勁敵南韓，在現場較大的風勢之下，兩隊表現都略有起伏，但中華隊全場僅3支10分箭的發揮，最終以0：6不敵勁敵南韓，無緣爭金，進入銅牌戰。

我國反曲弓男團由本屆由「湯包」湯智鈞領軍，帶領首度參賽的林子翔、鄭祥輝出擊，資格賽合力射出2026分，列為第4種子，接著在淘汰賽連退馬來西亞和印尼後挺進4強，今天對上資格賽以2064分名列第1種子的南韓，爭取金牌戰門票。

中華隊開賽由湯包的7分箭開局，首局僅拿54分不敵對手的57分，先陷入0：2落後。第2局現場風勢更大，中華隊沒有出現10分箭，對手雖也射出一支8分箭，但55：53準度仍勝過中華隊，中華隊連失2局形成0：4落後。

第3局中華隊以1支10分箭加上5支9分箭取得55分，南韓隊則是找回準心，單局4支10分箭拿下58分，三局6：0擊退中華隊挺進金牌戰；中華隊則是無緣本屆射箭第一金、反曲弓男團繼雅加達亞運後第二面金牌，將與伊朗爭銅牌。