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亞運拳擊／漫長黑暗中等待曙光一度想放棄 林郁婷：感謝自己挺過

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。特派記者陳正興／名古屋攝影
林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

站在頒獎台頂端享受榮耀的背後，往往藏著無數不足為外人道的艱辛，我國「拳后」林郁婷亞運成功連霸後，在接受媒體訪問時提及巴黎奧運後無法出賽的低潮期忍不住哽咽，坦言確實曾一度心生退意、想要放棄拳擊路，所幸在團隊與教練的陪伴與信任下，才重新振作並挺過最艱難的時光。

回憶起那段陷入谷底的日子，林郁婷坦言當時的心情相當挫折與迷茫，「那時候基本上都覺得，想趕快收拾收拾回家好了，已經不抱持任何希望。」她表示，在無盡的等待過程中最為煎熬，必須在漫長的黑暗中一直等待光明的到來，那種心靈上的壓力與考驗，讓她至今想起仍深受觸動，甚至開玩笑地說，「甚至看到教練都想逃跑」。

中華隊選手林郁婷（左）擊敗中國選手奪金，與教練團擁抱。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊選手林郁婷（左）擊敗中國選手奪金，與教練團擁抱。特派記者陳正興／名古屋攝影

然而，正是身旁不離不棄的支持，成為她撐過低潮的最大動力。林郁婷表示，非常感謝教練耗費極大的心力，始終堅定地相信她，相信好的事情一定會發生；同時也感謝醫療團隊與支持者們，不論在她風光或是跌落谷底時都願意緊緊接住她。

「很感謝自己挺了過來，迎來看見曙光的時刻。」林郁婷含淚表示，這一段歷程讓她變得更加堅強，也深刻體會到陪伴與信任的力量。她將這份感動轉化為前進的動力，並承諾會帶著大家的鼓勵與支持，繼續在未來的舞台上勇敢揮拳。

中華林郁婷擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影

亞運 林郁婷 拳擊 2026名古屋亞運

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