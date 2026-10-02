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亞運拳擊／跨量級完成連霸寫紀錄 林郁婷坦言像誤闖森林小白兔

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。記者陳正興／名古屋攝影
林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

台灣拳擊好手林郁婷在杭州亞運、巴黎奧運奪金後，今年轉挑戰名古屋亞運女子60公斤級賽事，一路過關斬將，決賽更以5：0完勝中國大陸楊成宇，成為我國史上首位在亞運連續兩屆摘金的拳擊好手，賽後談到這面金牌與這次賽事的歷程，林郁婷坦言過程極為艱辛，但能堅持到最後並拿到這面意義非凡的金牌，內心充滿感恩。

林郁婷表示，今年年初的備戰狀態其實一直不太理想，一路走來非常不容易，「這場賽事對我來說，我就像是一個初生之犢不畏虎，有點像是誤入了大森林的小白兔。」她笑著形容，本次參賽的對手個個非等閒之輩，強度極高，自己幾乎每一場比賽都戰至第三局、身心俱疲，但最終仍靠著團隊的調理與自身的堅持挺了過來。

林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。特派記者陳正興／名古屋攝影
林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。特派記者陳正興／名古屋攝影

從57公斤級跨量級挑戰60公斤級，被問到為何已擁有奧運金牌還要繼續挑戰新量級，林郁婷展現出強烈的企圖心，「人就是這樣，會想要看見更不一樣的自己。57公斤級我已經有很不錯的成績，所以希望給自己不一樣的挑戰，看看自己能走到哪裡。」

提到這面難能可貴的金牌，林郁婷感性地表示，這面金牌與以往截然不同、意義重大。她特別感謝教練團、醫療團隊以及一直以來支持她的支持者與兄弟姊妹們，讓她能以最佳狀態面對艱難賽事，「不過更要感謝林郁婷妳堅持到現在，因為不是所有人都可以撐得住強哥（教練）的課表。」

中華林郁婷（左）擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷（左）擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影

中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運 林郁婷 拳擊 2026名古屋亞運

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