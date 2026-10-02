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亞運拳擊／5：0再勝中國強敵摘金 林郁婷連兩屆亞運登頂創紀錄

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
中華林郁婷（左）擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷（左）擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運拳擊金牌戰在今天登場，我國好手林郁婷在女子60公斤級決賽迎戰中國大陸楊成宇，最終林郁婷也以5：0取勝，不僅完成個人連兩屆摘金、連三屆奪牌紀錄，更是我國史上首位在亞運連續兩屆摘金的拳擊好手，也是代表團本屆第4面金牌。

今年亞運調升量級至60公斤級的林郁婷，這次亞運一路過關斬將挺進到金牌戰，也是她連續兩屆晉級到金牌戰，確定連續三屆奪牌，而金牌戰她的對手則是今年WB盃貴陽站曾交手過的楊成宇，在前一次碰頭中林郁婷以4：1取勝。

今天兩人再度碰頭，面對攻勢凶猛的楊成宇，林郁婷在首回合就不斷伺機找尋反擊機會，並多次刺拳擊中楊成宇，並取得4：1領先。第二回合雙方則是展開激烈肉搏，但林郁婷仍是形成更多的有效打擊，依舊保持4：1領先。

最終回合，落後的楊成宇雖然全力反撲，但林郁婷仍是靠著靈活的腳步閃躲攻勢後給予反擊，最終林郁婷就以5：0取勝，連續兩屆奪下金牌。

林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。記者陳正興／名古屋攝影
林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。記者陳正興／名古屋攝影

中華林郁婷（左）擊敗大陸選手奪金，與教練團擁抱。記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷（左）擊敗大陸選手奪金，與教練團擁抱。記者陳正興／名古屋攝影

中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。記者陳正興／名古屋攝影

中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華林郁婷（紅衣者）出戰大陸楊成宇。特派記者陳正興／名古屋攝影

林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。特派記者陳正興／名古屋攝影
林郁婷完成連兩屆亞運奪金、連三屆登上頒獎台的紀錄。特派記者陳正興／名古屋攝影

林郁婷 亞運 拳擊 2026名古屋亞運

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