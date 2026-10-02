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亞運／國手的搖籃！合庫選手名古屋締佳績 發放獎金415萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中華民國銀行公會理事長、兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌(後左四)與合庫金控暨銀行董事長林衍茂(後右三)率領合庫桌球隊及同仁接機及致贈獎勵。合庫銀行／提供
中華民國銀行公會理事長、兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌(後左四)與合庫金控暨銀行董事長林衍茂(後右三)率領合庫桌球隊及同仁接機及致贈獎勵。合庫銀行／提供

2026名古屋亞運

2026名古屋亞洲運動會，合庫銀行桌球、棒球及羽球隊共有20位教練及選手獲選中華代表隊，為國爭取榮耀。本屆亞運合庫選手表現亮眼，桌球男子隊林昀儒勇奪生涯首面亞運男單銅牌，更是我國睽違12年後，再度有桌球男單選手站上亞運頒獎臺，除林昀儒、馮翊新、郭冠宏及徐絃家奪得男子團體銅牌，其他單項賽事由教練吳文嘉及蔣澎龍指導選手有方，表現優異。

女子隊鄭怡靜及葉伊恬亦在桌球各項賽事全力拚搏，為團隊爭取佳績；棒球隊林加祐教練、陳孝允、王政浩、林佾葳、李亦崴、高育瑋及楊振裕，此次在亞運賽場上與中華隊並肩作戰，最終勇奪銅牌，為國家再添榮耀；羽球隊周天成、王子維、李哲輝、楊博軒及胡綾芳在羽球各項賽事中全力應戰，充分展現運動員奮戰到底的堅強意志。

中華民國銀行公會理事長，同時也是兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌，長期關心我國體育發展，此次更到機場接機並慰問教練及球員。

為歡迎參賽選手載譽歸國，合庫金控暨合庫銀行董事長林衍茂率領球隊教練及同仁熱情接機，向代表國家出征的教練及選手獻花及致贈勉勵金，表達對選手最溫暖的鼓勵與支持。合庫建置完整的球員獎勵制度，當選手代表國家參加大型賽事表現優異，都會以實質獎勵給予球員們肯定，本次亞運賽事獎金共發放近415萬元，包括優勝獎金、兩年專案營養金、嘉獎及選手勉勵金等獎勵，期盼選手持續在國際賽場爭取佳績，再創榮耀。

合庫作為培育國手的搖籃，長期贊助桌球、棒球及羽球三支球隊，每年編列充足預算，讓選手們無後顧之憂，可以專心精進球技並積極參與國內外賽事。未來，合庫將持續投入體育發展，培育更多優秀運動員邁向國際舞臺再創佳績，為台灣爭取更多榮耀。

2026名古屋亞運 合庫 選手 林昀儒 獎金

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