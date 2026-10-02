亞運柔道／陸媒社群疑降溫唐婧咬人爭議 網友不買單狂批「太丟臉」

2026年愛知・名古屋亞運柔道賽場出現罕見爭議，中國女子柔道選手唐婧在女子70公斤級8強賽對上地主日本選手前田凜時，被裁判認定在地面纏鬥過程中咬傷對手手臂，最終遭判「反則負」直接落敗並取消資格。

事件經轉播畫面與賽後照片曝光後，在日本、南韓、台灣及部分國際媒體間引發討論，然而中國主要媒體多以「止步8強」簡略帶過，未詳述咬人情節，包括微博等社群也疑似受到控制，讓外界質疑相關輿論是否遭刻意降溫、轉移焦點。

這起爭議發生在10月1日的愛知國際體育館。唐婧與21歲日本好手前田凜交手時，雙方一度進入寢技攻防，前田凜在壓制過程中突然露出痛苦表情，隨後摀住左手臂向主審示意。比賽暫停後，前田凜捲起袖子，手臂上可見明顯齒痕，即使隔著柔道服，傷痕仍相當清楚。

裁判團隨即查看比賽重播並進行討論，畫面顯示唐婧在近距離纏鬥中有張嘴接觸前田凜手臂的動作。經審議後，裁判依規定判定唐婧「反則負」，由前田凜以一本勝晉級4強。大會成績系統隨後也將唐婧的落敗原因標示為違反柔道精神，這在正式賽事紀錄中相當少見。

判決出爐後，唐婧一度顯得錯愕，疑似向裁判表達自己並非故意，並強調只是意外碰到。不過裁判團並未更改判決，唐婧最後與前田凜握手後離場。根據日媒報導，現場記者賽後試圖詢問唐婧當時狀況，但她僅簡短回應「No」便拒絕受訪。之後唐婧也沒有出席敗部復活賽，等同放棄爭奪銅牌的機會，提前結束本屆亞運賽程。

事件曝光後，日本媒體以罕見違規為焦點連續報導，前田凜手臂上的齒痕照片也在網路流傳，讓這起柔道場上的咬人事件迅速延燒。柔道運動向來強調禮節、尊重與武道精神，因此選手在比賽中出現咬人行為，不只牽涉犯規本身，也衝擊外界對選手風度與競技倫理的觀感。

不過，事件傳回中國後，官方與主流媒體的處理方式相對低調。多數報導僅簡述唐婧在女子70公斤級8強止步，或以「未能晉級」、「遺憾出局」等字眼帶過，並未詳細交代她遭判反則負的原因。微博等社群平台上，相關討論也未形成與日媒報導規模相當的熱度，搜尋內容多集中於簡短賽果或轉述，較少出現對咬人畫面與判決依據的深入討論，因此引發外界對輿論是否被淡化處理的猜測。

部分中國自媒體則試圖將事件描述為「誤咬」或質疑日本媒體大幅報導是在炒作，認為判罰仍有爭議。不過，這樣的說法並未完全獲得中國網友支持。不少留言直指畫面與齒痕都相當明顯，難以再以意外帶過，也有人批評「這種事不能硬洗」、「判罰沒問題」、「太丟臉」，顯示即使在中國社群內部，仍有不少人認為唐婧的行為難以辯護。

現年31歲的唐婧是中國女子柔道資深選手，過去曾在全運會奪下3面金牌，也參加過雅加達亞運、杭州亞運與巴黎奧運。她過去長期主攻63公斤級，本屆亞運升上70公斤級，希望延續國際賽舞台上的競爭力，未料最後卻因罕見犯規提前出局。