快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運柔道／日本女將遭中國唐婧「咬傷留齒痕」 日網炎上：太離譜了！

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸選手唐婧。 路透
中國大陸選手唐婧。 路透

2026名古屋亞運

名古屋亞運昨天（1日）進行柔道女子70公斤級決賽，日本21歲選手前田凜以一本擊敗哈薩克選手阿茲哈爾（Ashkhat Azhar）奪下金牌，不過她在8強賽卻遭中國大陸選手唐婧咬傷，左手腕留下清楚齒痕，引發日網炎上。唐婧賽後拒絕受訪。

8強賽前田將比賽帶入寢技階段，中國選手唐婧在防守過程中咬住前田左側袖口附近。裁判喊停後，前田馬上向裁判伸出左手，主張自己被咬傷。轉播單位畫面清楚拍到，前田左手腕附近留下明顯齒痕。

比賽因此一度中斷，裁判討論後判定唐婧犯規落敗，前田因此晉級4強賽。唐婧當下神情相當困惑，可能對判決無法接受。轉播單位對此感到震驚，「這真的很少見，她居然忍下來了。」另一位賽評則說：「留下那麼明顯的齒痕，應該非常痛。」

前田受訪時回憶被咬的當下：「這種事很少發生，第一次碰到時我也不知道會怎麼判，但我還是先跟裁判說明，某種程度上算幸運，但就算沒這狀況，我也一直抱持一定要贏的想法。」她透露，起初沒意識到自己被咬，「一開始我以為只是牙齒碰到而已，但實在太痛了，低頭看才發現，真的被狠狠咬住了。」

相關畫面曝光後，引發日本網友大量批評聲浪，「柔道比賽居然咬人，太離譜了」、「中國選手咬得像在打職業摔角」、「都咬成這樣還有運動家精神嗎」、「不管是不是故意的，咬人就是不行」。

2026名古屋亞運 柔道 中國 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運柔道／日本女將遭中國唐婧「咬傷留齒痕」 日網炎上：太離譜了！

名古屋亞運昨天（1日）進行柔道女子70公斤級決賽，日本21歲選手前田凜以一本擊敗哈薩克選手阿茲哈爾（Ashkhat Azhar）奪下金牌，不過她在8強賽卻遭中國大陸選手唐婧咬傷，左手腕留下清楚齒痕，引發日網炎上。唐婧賽後拒絕受訪。

亞運網球／謝淑薇/梁恩碩、詹皓晴/吳芳嫺 雙闖女雙四強保兩銅

名古屋亞運網球賽，我國女雙組合謝淑薇／梁恩碩昨天在八強賽經歷超級搶十連拿十分的強勢表現，以六比二、三比六、十比○擊敗地主日本組合小堀桃子／清水綾乃，順利挺進四強；另一組女雙詹皓晴／吳芳嫺也闖進四強，代表我國在女雙由雙銅起跳。

亞運射箭／秀金髮箭指奧運 張正韋射下首面男子複合弓銀牌

中華射箭代表隊廿二歲張正韋在男子複合弓個人賽摘下銀牌，射下隊史首面亞運複合弓個人賽獎牌，站上頒獎台露出的金髮，也宣告他要在洛杉磯奧運再次爭金的決心。

亞運輕艇／輕艇激流 吳融政哭完才知奪銀

名古屋亞運輕艇激流賽事，昨天我國好手吳融政在男子單人C艇傳回捷報，他在決賽雖遭罰時六秒，但仍以總成績一一九點○九秒完賽奪下銀牌，加上複合弓男子個人張正韋銀牌及網球男雙銅牌，我代表團單日進帳二銀一銅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。