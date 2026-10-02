亞運柔道／日本女將遭中國唐婧「咬傷留齒痕」 日網炎上：太離譜了！

名古屋亞運昨天（1日）進行柔道女子70公斤級決賽，日本21歲選手前田凜以一本擊敗哈薩克選手阿茲哈爾（Ashkhat Azhar）奪下金牌，不過她在8強賽卻遭中國大陸選手唐婧咬傷，左手腕留下清楚齒痕，引發日網炎上。唐婧賽後拒絕受訪。

8強賽前田將比賽帶入寢技階段，中國選手唐婧在防守過程中咬住前田左側袖口附近。裁判喊停後，前田馬上向裁判伸出左手，主張自己被咬傷。轉播單位畫面清楚拍到，前田左手腕附近留下明顯齒痕。

比賽因此一度中斷，裁判討論後判定唐婧犯規落敗，前田因此晉級4強賽。唐婧當下神情相當困惑，可能對判決無法接受。轉播單位對此感到震驚，「這真的很少見，她居然忍下來了。」另一位賽評則說：「留下那麼明顯的齒痕，應該非常痛。」

前田受訪時回憶被咬的當下：「這種事很少發生，第一次碰到時我也不知道會怎麼判，但我還是先跟裁判說明，某種程度上算幸運，但就算沒這狀況，我也一直抱持一定要贏的想法。」她透露，起初沒意識到自己被咬，「一開始我以為只是牙齒碰到而已，但實在太痛了，低頭看才發現，真的被狠狠咬住了。」

相關畫面曝光後，引發日本網友大量批評聲浪，「柔道比賽居然咬人，太離譜了」、「中國選手咬得像在打職業摔角」、「都咬成這樣還有運動家精神嗎」、「不管是不是故意的，咬人就是不行」。