網球女雙 謝淑薇／梁恩碩、詹皓晴／吳芳嫺雙闖四強保兩銅

名古屋亞運網球賽，我國女雙組合謝淑薇／梁恩碩昨天在八強賽經歷超級搶十連拿十分的強勢表現，以六比二、三比六、十比○擊敗地主日本組合小堀桃子／清水綾乃，順利挺進四強；另一組女雙詹皓晴／吳芳嫺也闖進四強，代表我國在女雙由雙銅起跳。

謝淑薇／梁恩碩首輪輪空，第二輪又因對手退賽兵不血刃晉級，昨天對陣地主日本組合才是本屆首度下場實戰。談到開局起伏，謝淑薇表示，「這是我們第一次在國際綜合運動會搭配，第一場都會比較生疏，我們整場都在尋找最適合彼此的戰術，第三盤有成功打出來。」

時隔十二年再度踏上亞運賽場，謝淑薇坦言原本已無意參賽，但因名古屋承載著過去父親帶她來參賽的情感與回憶，才決定再度披上國家隊戰袍。她強調，這次參賽也是順道來關心台灣年輕選手的表現，也來看看兩年後奧運搭檔，「既然來了，我們就會盡力打好每一場球，爭取最好成績，我們沒有壓力，大家也不要給我們壓力。」

面對賽程安排與連日陰雨造成的賽事積壓，謝淑薇也直言，賽程與職業賽差很多，自己前天甚至面臨中午十二點與晚上九點出賽的考驗，「職業賽很少這樣排，我是覺得有點在整我們。」

詹皓晴（左）／吳芳嫻（右）挺進女雙四強賽銅牌保底。圖／中華代表團提供

詹皓晴／吳芳嫺則是與列第一種子、中國大陸張帥／郭涵煜苦戰三盤後險勝，晉級到四強賽。詹皓晴賽後一度落淚表示，自己過去幾屆亞運參賽都有拿下獎牌，讓她更希望今年能夠延續紀錄，「我覺得中華隊就是要團結，我們才會有更好的成績。」