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輕艇激流 吳融政哭完才知奪銀

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
吳融政在輕艇激流男子單人Ｃ艇拿下銀牌。圖／中華代表團提供
吳融政在輕艇激流男子單人Ｃ艇拿下銀牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運輕艇激流賽事，昨天我國好手吳融政在男子單人C艇傳回捷報，他在決賽雖遭罰時六秒，但仍以總成績一一九點○九秒完賽奪下銀牌，加上複合弓男子個人張正韋銀牌及網球男雙銅牌，我代表團單日進帳二銀一銅。

第二度參加亞運的吳融政，上屆杭州以第六名成績作收，今年捲土重來展現更優於上屆的穩定性，準決賽以第三名成績晉級，決賽則是以僅次於中國大陸選手張志成的表現拿下生涯首面亞運獎牌。

從國一接觸輕艇至今十幾年，吳融政透露一開始是因為「坐不住」而被父親要求加入田徑隊，但卻被教練發覺輕艇天賦而轉項。

剛接觸輕艇時他只覺得玩水很好玩，甚至因為訓練累而感到排斥，但隨著訓練多年慢慢了解水是很值得尊敬的對手，每一秒水流都可能不同，也因此逐漸感受到輕艇的樂趣，加上近年國內興建了人工輕艇激流的訓練場，讓他得以與國際銜接。

儘管昨天以銀牌作收，但吳融政透露，剛划完時以為失誤過多無緣獎牌、甚至一度失落落淚，但上岸後心情宛如坐雲霄飛車，「一開始隊友說有銅牌就很開心，上岸發現變成銀牌更是驚喜。」他也透露，一直以來把取得奧運資格作為選手生涯目標，如今先站上亞運頒獎台，增添不少自信。

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