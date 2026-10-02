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秀金髮箭指奧運 張正韋射下首面男子複合弓銀牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
亞運複合弓金牌戰，中華隊張正韋昨獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運複合弓金牌戰，中華隊張正韋昨獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

中華射箭代表隊廿二歲張正韋在男子複合弓個人賽摘下銀牌，射下隊史首面亞運複合弓個人賽獎牌，站上頒獎台露出的金髮，也宣告他要在洛杉磯奧運再次爭金的決心。

張正韋前一天與陳界綸、顏子翔聯手射下男子團體銅牌，也是隊史複合弓男團首面亞運獎牌；張正韋昨天在個人賽更是一路挺進金牌戰，但最終以一四五比一四九不敵南韓選手金鐘浩幾乎完美的發揮。

這也是張正韋生涯首次在國際賽個人賽闖進獎牌賽，他坦言，上場時身體顫抖的感覺或緊張感都是前所未有，只能用燦爛笑容來掩飾自己的不冷靜，「就一直很興奮，不知道為什麼我的肌肉一直抖，我一直拍希望『冷靜冷靜』，也沒有用。」

張正韋為了在亞運拚金牌，賽前一個月特別染了一頭金髮，但出發前將頭髮剃短，只剩「半頭」，最終也離頒獎台最高點差一步。他自認這場個人金牌戰初體驗，「經驗不到位」，從比賽中上了一課，「這次讓我拿銀牌，應該就要我一步一步來，這樣才不會跌下來，下次站上去就是穩的。」

射箭複合弓自二○一四年仁川亞運起成為正式舉辦項目，中華隊過去三屆亞運在複合弓累積一金兩銀兩銅的成績，分別來自女子團體（兩銀一銅）及混合團體（一金一銅）。

今年在複合弓拿下男團、男子個人兩面獎牌，張正韋下一個目標放眼兩年後的奧運，要再次把頭髮染金、力拚金牌。

複合弓將在後年洛杉磯奧運首度亮相，混合團體成為比賽項目，國內企業射箭聯賽因此在今年起就加入複合弓賽事，讓選手提前備戰，如今在亞運有成績也有收穫，選手從大賽累積經驗，持續朝爭取奧運奪牌邁進。

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