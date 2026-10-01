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亞運／2日焦點林郁婷、陳念琴將拚拳擊雙金 射箭男團抗韓搶決賽門票

中央社／ 記者黎建忠名古屋1日電
林郁婷(左)與陳念琴將在女子拳擊金牌賽出戰。 中華代表團提供
林郁婷(左)與陳念琴將在女子拳擊金牌賽出戰。 中華代表團提供

2026名古屋亞運

2026名古屋亞運進入尾聲，中華拳擊女將林郁婷、陳念琴明天將先後在金牌戰亮相，力拚拳擊隊雙金入袋；男子射箭反曲弓團隊，則要在4強硬碰勁敵韓國，搶金牌戰門票。

上屆杭州亞運林郁婷拿下拳擊女子57公斤級金牌、陳念琴則在女子66公斤級獲得銅牌；今年2人依舊維持絕佳狀態，一路挺進金牌戰。

尋求衛冕的林郁婷，金牌戰將對上中國悍將楊成宇；陳念琴則是對上印度的印度選手胡達（ParveenHooda），雙方都有硬戰要打。

由湯智鈞領軍，搭配鄭祥輝、林子翔的中華男子反曲弓代表隊，男團4強賽將對上勁敵韓國；2018雅加達亞運中華隊曾在決賽射下韓國摘金，當時湯智鈞也在陣中，希望明天能復刻戰果。

中華跆拳道隊的對打項目也將粉墨登場，「小可愛」王婕菱將於女子49公斤級出賽，首戰對手是巴林的卡拉瓦（Fatima Kalawadh）；而國內選拔賽踢掉羅嘉翎的新生代好手王薇嘉，也將於67公斤級登場。

教練蘇泰源表示，雖然王婕菱在力量上可能比較劣勢，「但她的速度、敏捷和戰術反應，是她可以搶金牌的最大武器。」

2026名古屋亞運 拳擊

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