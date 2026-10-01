快訊

打死權利車行同事…男載屍自首 警查出是詐欺通緝犯、逃亡逾2年

日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運網球／詹皓晴、吳芳嫺女雙挫中國晉4強保底銅牌 落淚喊話中華隊要團結

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
詹皓晴（左）／吳芳嫺（右）挺進女雙四強賽銅牌保底。圖／中華代表團提供
詹皓晴（左）／吳芳嫺（右）挺進女雙四強賽銅牌保底。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運網球賽事今天展開熱戰，我國女雙組合詹皓晴／吳芳嫺在8強賽歷經高潮迭起的大戰，最終以7：6（7：2）、3：6、15：13驚險擊敗大會第一種子中國大陸組合張帥／郭涵煜，挺進4強並為中華隊鎖定至少一枚銅牌，賽後談到這場得來不易的勝利，詹皓晴更是一度落淚，動情呼籲「中華隊就是要團結」，才能在國際賽場打出更好成績。

面對今年皆有大滿貫冠軍加持的中國強敵，詹皓晴與吳芳嫺賽前就做足艱苦作戰的心理準備。首盤雙方激戰至搶七，由詹皓晴／吳芳嫺先聲奪人；儘管次盤遭對手扳回一城，但關鍵決勝搶十，兩人展現強大韌性，不僅化解對方的賽末點，更在尾聲頂住龐大壓力，成功鎖定準決賽門票。

賽後談到決勝時刻的緊張氣氛，吳芳嫺笑稱，當時在賽末點發球時只告訴自己「千萬不能雙誤」。詹皓晴則特別幫搭檔說話，大讚吳芳嫺在被對方打出極佳回球後，還能迅速反應打出無人能及的落點，「這就是為什麼妳能打到亞運，全靠她自己的實力。」

連續多屆亞運皆有獎牌落袋的詹皓晴，在確定保底銅牌後情緒一時潰堤、哽咽落淚。她表示，看到籤表時就知道籤運很硬，但兩人抱著「沒有什麼好輸的」拚搏心態一分一分搶，「真的非常開心，也很謝謝芳嫺一起拚到最後。」  

而一旁輸球的張帥也隨即上前搭話，「你們看我，我還在笑，你們倆怎麼？」詹皓晴則笑著表示，「要打贏你太不容易了。」張帥則回應，「才該開始，姐妹們加油。」

情緒平復後，詹皓晴也向全隊感性喊話：「不知道怎麼說，但今天這場勝利真的很開心。我覺得中華隊就是要團結，我們才會有更好的成績。」隨後她也隨即收起淚水與笑容，馬不停蹄準備隨後的混雙賽事，展現代表國家隊力爭榮譽的決心與專業態度。

2026名古屋亞運 網球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運網球／延續冠軍連勝 詹皓晴、吳芳嫺36分鐘速闖女雙8強

亞運網球／女雙首秀過關保銅 謝淑薇笑稱差點被梁恩碩爆頭

亞運網球／女雙闖4強保底銅牌 謝淑薇直言賽程不合理

亞運網球／對手退賽！謝淑薇、梁恩碩一場沒打直抵8強

相關新聞

亞運網球／詹皓晴、吳芳嫺女雙挫中國晉4強保底銅牌 落淚喊話中華隊要團結

名古屋亞運網球賽事今天展開熱戰，我國女雙組合詹皓晴／吳芳嫻在8強賽歷經高潮迭起的大戰，最終以7：6（7：2）、3：6、15：13驚險擊敗大會第一種子中國大陸組合張帥／郭涵煜，挺進4強並為中華隊鎖定至少一枚銅牌，賽後談到這場得來不易的勝利，詹皓晴更是一度落淚，動情呼籲「中華隊就是要團結」，才能在國際賽場打出更好成績。

亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

為了力拚亞運金牌染了一頭金髮，我國射箭複合弓好手張正韋今天如願挺進男子個人金牌戰，但最終不敵南韓選手金鐘浩（Kim Jong ho），以銀牌作收，收下我國射箭隊史首面亞運複合弓個人獎牌，他笑說：「沒有金牌有點可惜，但自己已經盡力了，很開心。」

亞運網球／女雙首秀過關保銅 謝淑薇笑稱差點被梁恩碩爆頭

名古屋亞運網球女雙賽事，我國組合謝淑薇／梁恩碩今天在8強賽打得有驚無險，經歷超級搶十連拿10分的強勢表現，以6：2、3：6、10：0擊敗地主日本組合小堀桃子／清水綾乃，順利晉級4強、提前鎖定至少一面銅牌。賽後談及兩人首次在國際綜合性運動會合作，謝淑薇笑稱第一場比賽仍在磨合，但也逐漸找到戰術默契；梁恩碩則感謝學姊一路給予滿滿的安全感，讓她能無後顧之憂揮拍。

亞運網球／許育修／何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

名古屋亞運我國網球隊今天持續登場爭奪獎牌，其中男雙許育修／何承睿今天在4強賽遭遇南韓組合南姬宋／朴義成，雙方一路拚戰到超級搶十後，由南韓組合以7：6（7：3）、2：6、11：9險勝，晉級到金牌戰，至於許育修／何承睿則是以銅牌作收，也是本屆網球隊的首面獎牌。

亞運輕艇／吳融政田徑轉戰輕艇激流 奪銀如搭雲霄飛車

從田徑選手轉戰輕艇激流，名古屋亞洲運動會23歲國手吳融政今天拿到男子C艇個人銀牌，但自認失誤很多，起初以為無緣奪牌，沒想...

亞運輕艇／23歲吳融政再戰亞運輕艇賽轉折奪銀 師生雀躍讚：佛大之光

正在日本舉行的亞洲運動會傳來捷報！佛光大學管理學系碩士班一年級學生吳融政今天參加輕艇激流標竿男子單人C艇項目，勇奪銀牌，成功站上頒獎台。消息傳來，全校師生雀躍，不但為台灣代表團再添佳績，也為佛光大學帶回榮耀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。