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亞運輕艇／23歲吳融政再戰亞運輕艇賽轉折奪銀 師生雀躍讚：佛大之光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
23歲吳融政第二度參加亞運輕艇比賽，賽事過程出現戲劇性轉折，最後奪下銀牌。消息傳回佛光大學，讓師生雀躍不已。圖／佛光大學提供
23歲吳融政第二度參加亞運輕艇比賽，賽事過程出現戲劇性轉折，最後奪下銀牌。消息傳回佛光大學，讓師生雀躍不已。圖／佛光大學提供

2026名古屋亞運

正在日本舉行的亞洲運動會傳來捷報！佛光大學管理學系碩士班一年級學生吳融政今天參加輕艇激流標竿男子單人C艇項目，勇奪銀牌，成功站上頒獎台。消息傳來，全校師生雀躍，不但為台灣代表團再添佳績，也為佛光大學帶回榮耀。

吳融政這次是第二度踏上亞運，今天下午進行輕艇激流標竿男子單人C艇比賽，未料賽事過程出現節奏大亂、失誤連連，最終以119秒09完成賽事；原以為與獎牌無緣，吳融政難過掉淚，後來經過大會判定成績，他上岸後先得知保住銅牌，進一步又確認獲得銀牌，破涕為笑，狂喜不已。

23歲吳融政是佛光大學碩士班學生，他小時候好動，不愛讀書，加入田徑隊練習跳遠，直到被輕艇激流教練廖學甫相中天份，建議他轉戰練輕艇，一步步邁向國際舞台，為國爭光。

佛光大學表示，吳融政長期投入輕艇激流項目訓練，持續精進技術並累積賽事經驗，此次代表中華隊站上亞運舞台並摘下銀牌，是多年努力的成果，也展現其在輕艇激流項目上的堅持與實力。

輕艇激流項目考驗選手的技術、體能與臨場判斷能力，吳融政透過長期扎實訓練累積實力，最終在亞洲大型綜合運動賽會中站上頒獎台，寫下個人運動生涯的重要里程碑。

佛光大學師生分享吳融政勇奪亞運銀牌的喜悅，這份榮耀不僅是個人重要成就，也展現勇於挑戰、突破自我的精神，祝福吳融政未來持續發揮實力，在更多國際舞台上再創佳績，為台灣、為佛大爭光。

2026名古屋亞運 輕艇

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