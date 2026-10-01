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亞運女壘／中華女壘2：4不敵衛冕軍日本 確定無緣爭金

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華女壘在名古屋亞運無緣爭金。圖／中華代表團提供（資料照）
中華女壘在名古屋亞運無緣爭金。圖／中華代表團提供（資料照）

2026名古屋亞運

中華女壘今天在名古屋亞運迎接關鍵的「台日大戰」，前5局打完雙方還維持2：2平手，但在6局下被日本攻進2分，終場以2：4落敗，目前戰績4勝2敗排第三，確定無緣爭金，明天預賽最終戰對上南韓，力拚銅牌戰門票。

亞運女壘賽事共8隊參賽，預賽採單循環，戰績前兩名前進金牌戰。中華隊在預賽前5場比賽取得4勝1敗，其中4：5不敵中國大陸，因此今天對上至今沒輸過、挑戰7連霸的強敵日本，也成為爭取金牌戰門票的關鍵一戰。

中華隊在3局上率先有攻勢，姜婷恩從日本先發投手三輪櫻手中敲出二壘打，日本接著就壓出44歲王牌投手上野由岐子登板，中華隊再靠劉瑄敲安打形成一、三壘有人，再靠暴投先馳得點。

至於中華隊今天推出朱怡珊先發，前2局沒有失分，球隊1：0領先的狀況下，3局下被首名打者塜本瑩敲出二壘打，之後中華隊再推杜雅婷登板中繼，又被敲出2支安打，讓日本以2：1超前比數。

中華隊打線隨後在4局上由沈嘉玟安打、姜婷恩長打將比數扳成2：2平手。6局上姜婷恩有望再次建功，揮出中外野方向的深遠飛球，可惜被對手以美技接殺，沒收中華隊的超前分。

中華隊在6局下則沒能守住平手局面，被敲安打後還發生守備失誤失2分，因此被錯失比賽勝利。此戰上野由岐後援5局僅失1分，收下勝投。

沒能在關鍵的台日戰拿下勝利，中華隊目前戰績4勝2敗，確定無緣爭金，明天循環賽最終戰對上南韓，爭取以預賽第三之姿打銅牌戰；日本、中國大陸則都是6連勝，雙雙闖進金牌戰。

2026名古屋亞運 女壘

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