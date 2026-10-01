亞運高爾夫／絲毫不怯場 王偉軒次輪66桿續領頭、男團暫居第4名

名古屋亞運高爾夫賽事今天展開第二輪角逐，首輪表現亮眼的台灣好手王偉軒持續穩定發揮，單輪繳出5鳥、1柏忌的66（－4）桿佳績，兩輪合計131桿，與中國大陸選手丁文一並列第1，王偉軒賽後笑言，本周十分享受比賽，代表國家出賽的榮譽感讓他心情放鬆、完全不緊張。

第三度站上亞運舞台的王偉軒，首輪即以65桿拔得頭籌，今天他延續火熱手感，雖然開局第1洞開球稍遇亂流偏向右側，但靠著精采切推化解危機。他坦言，相當喜歡且適應領先的感覺，「和隊友在一起的時光很棒，今晚準備好好吃頓晚餐，明天把氣勢延續下去。」

另外兩名台灣好手表現詹世昌次輪上演獵鷹秀，單輪交出1鷹、2鳥、1柏忌的67桿，總桿數138桿排名攀升至並列第12；上屆銅牌得主洪健堯則遭遇亂流，雖然抓下4鳥，但吞下1次雙柏忌與1柏忌，以69桿繳卡，總桿141桿暫列並列第27。

目前台灣高爾夫男子代表隊在團體賽暫居第4名，持續向獎牌發起衝刺，王偉軒表示，穿上國家隊戰袍是極大的榮譽，這週的心態相當放鬆，將帶著自信迎戰後續賽事。