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亞運輕艇／吳融政田徑轉戰輕艇激流 奪銀如搭雲霄飛車
從田徑選手轉戰輕艇激流，名古屋亞洲運動會23歲國手吳融政今天拿到男子C艇個人銀牌，但自認失誤很多，起初以為無緣奪牌，沒想到最後拿到銀牌，讓他心情如搭雲霄飛車。
帶著上屆杭州亞運無緣獎牌的遺憾，吳融政完成生涯首登亞運頒獎台目標，這也是輕艇代表隊這屆第2面亞運獎牌。
自知發生過多失誤的吳融政起初以為無緣踏上頒獎台，感覺已與獎牌漸行漸遠，當下深陷「情緒漩渦」、很悶很想哭，沒想到隊友告知確定有銅牌，上岸後又變成色為銀牌，才讓吳融政破涕為笑，心情如洗三溫暖，「一開始很低落，上岸後突然達到高點。」
吳融政在準決賽以第3名晉級，接著決賽以119秒09摘下銀牌。
吳融政小時候不太愛讀書，加入學校田徑隊練跳遠消耗精力，運動天賦被輕艇激流教練廖學甫挖掘；吳融政表示，被這項運動千變萬化的水流深深吸引，滑到同個地方可能會做出不同動作。
完成亞運奪牌夢想的吳融政說，從沒想過能在亞運拿牌，締造生涯重大里程碑，這面獎牌將給他更多動力，尤其中華已蓋國際場地，未來希望以奧林匹克運動會為目標前進，「想跟自己說，這陣子的努力沒有白費。」
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