亞運跆拳道／柯翔碩男子個人品勢決賽無緣頒獎台 排名第6作收

名古屋亞運跆拳道賽事，我國選手柯翔碩今天上午在男子個人品勢準決賽以平均分數8.7800分排名分組第4晉級，下午決賽則拿下9.0100分，最終排名第6作收。

亞運跆拳道賽事今天展開，我國兩名選手在品勢個人賽登場，上屆奪下銅牌的陳歆雅在女子個人準決賽排名第6無緣決賽；柯翔碩則是在準決賽以公認品勢8.960分、自由品勢8.600分、平均分數8.7800排名分組第4挺進決賽。

下午決賽共8名選手力拚獎牌，柯翔碩在公認品勢拿下9.160分，自由品勢則獲8.860分，平均分數9.0100，但後續上場的選手都持續衝高分數，柯翔碩最終以第6名作收，無緣頒獎台。

南韓選手尹奎成（YUN Kyusung）以公認品勢9.340、自由品勢9.420，平均9.3800分拿下金牌；獲得銀牌的泰國選手Navin Pinthasute平均分數9.2800，菲律賓選手Jeus Gabriel Derick Yape則以平均9.0900分獲銅牌。