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亞運網球／連兩屆8強敗給同一人 曾俊欣坦言專注力受腳傷和體能影響

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
曾俊欣連續兩屆不敵烏茲別克好手蘇丹諾夫。圖／中華代表團提供
曾俊欣連續兩屆不敵烏茲別克好手蘇丹諾夫。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

我國網球好手曾俊欣今天在名古屋亞運網球男單8強戰登場，最終以6：7（6：8）、2：6不敵烏茲別克好手蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov），連續兩屆亞運皆敗給同一位對手，無緣晉級4強與保底銅牌。

曾俊欣過去與蘇丹諾夫多次交手，包括2019拿坡里世大運及上屆亞運，曾俊欣賽後坦言，賽前對對手其實相當熟悉，但因前一天賽程較晚結束，幾乎沒有時間觀看對手近期比賽影片，開賽只能隨機應變。

「開場時身體有點沒熱開，質量沒有打出來就先遭破發。」曾俊欣表示，隨後雖找回節奏，卻因關鍵時刻打得太保守而錯失良機，「當時專注力一直集中在腳部（首戰右腳踝受傷）的狀況上，關鍵球不太敢完全發力打。」進入第二盤後，受到前幾天其他肌肉代償影響，體力大幅消耗，最終遺憾吞敗。

談到連續幾日因雨延賽造成的賽程波折，曾俊欣指出，雖然一天兩戰屬於正常範圍，但球場與飯店距離較遠，每天早出晚歸，導致無法維持正常的治療與完整睡眠，對身體帶來不小負荷，但自己已盡力發揮。

男單賽事結束後，曾俊欣今天仍有與謝淑薇的混雙賽事，他表示，雙打只需負責半場，體力負擔相對減輕，關鍵在於維持專注，「雙打節奏很快，一恍神比賽就可能結束，會盡量讓自己時刻保持專注，準備好每一分。」

亞運 曾俊欣 專注力 2026名古屋亞運 網球

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