亞運棒球／觀眾舉Taiwan毛巾遭制止 主辦單位：工作人員錯誤認知

名古屋亞運組織委員會表示，9月25日在棒球比賽會場制止觀眾亮出寫有「Taiwan」字樣毛巾的做法，是出於會場工作人員的錯誤認知。

日本放送協會（NHK）報導，25日中華隊對中國隊的棒球比賽中，有觀眾試圖亮出寫有「Taiwan」的毛巾，遭現場工作人員制止。

對此，亞運組織委員會9月29日召開記者會說明，工作人員當時是為了避免與其他觀眾發生糾紛。

不過，亞運組織委員會強調，「並未禁止攜入寫有非IOC（國際奧林匹克委員會）會員國家或地區名稱的毛巾」，制止觀眾的行為，是現場工作人員與組織委員會會場負責人的錯誤認知。

此外，9月26日在同一座棒球比賽會場舉行日本對台灣的比賽時，入口處也曾設置禁止攜入「旭日旗」的告示牌。

對此，亞運組織委員會在官方網站上表示，「旭日旗並不屬於禁止攜入的對象，設置相關告示並不恰當」，並對此致歉。