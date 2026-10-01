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亞運網球／女雙首秀過關保銅 謝淑薇笑稱差點被梁恩碩爆頭

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
謝淑薇與梁恩碩挺進女雙4強銅牌保底。圖／中華代表團提供
謝淑薇與梁恩碩挺進女雙4強銅牌保底。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運網球女雙賽事，我國組合謝淑薇梁恩碩今天在8強賽打得有驚無險，經歷超級搶十連拿10分的強勢表現，以6：2、3：6、10：0擊敗地主日本組合小堀桃子／清水綾乃，順利晉級4強、提前鎖定至少一面銅牌。賽後談及兩人首次在國際綜合性運動會合作，謝淑薇笑稱第一場比賽仍在磨合，但也逐漸找到戰術默契；梁恩碩則感謝學姊一路給予滿滿的安全感，讓她能無後顧之憂揮拍。

謝淑薇與梁恩碩本次亞運首輪輪空，第二輪又因對手退賽兵不血刃晉級，今天對陣地主日本組合才是兩人本屆首度下場實戰，談到開局的起伏，謝淑薇表示，「因為這是我們第一次在國際賽搭配，通常第一場比賽都會比較生疏、需要適應。我們整場比賽都在調整，尋找最適合彼此的戰術，第三盤有成功打出來，順利發揮各自的球風。」

比賽過程中還發生一段逗趣插曲，梁恩碩在後排強攻時差點擊中前面的謝淑薇，謝淑薇賽後打趣笑說：「妳剛剛差點爆我頭，我只感覺球從旁邊『咻』過去，還好我有蹲下。」梁恩碩也趕緊回覆球只是稍微偏高，謝淑薇則幽默接話，「下次我會再蹲低一點。」

談到與學姊謝淑薇的合作，梁恩碩也坦言獲益良多，「即使抽球沒抽好，淑薇姐也一直鼓勵我，讓我沒有壓力，可以盡情做該做的事。只要我在後排把球質打出來，淑薇姐就會在網前把球撲掉，其實我在後面打得蠻輕鬆的。」

時隔12年再度踏上亞運賽場，謝淑薇坦言原本已無意參賽，但因名古屋承載著過去父親帶她來參賽的情感與回憶，才決定再度披上國家隊戰袍。她強調，這次參賽也是順道來關心台灣年輕選手的表現，也來看看兩年後奧運搭檔，「既然來了，我們就會盡力打好每一場球，爭取最好成績，我們沒有壓力，大家也不要給我們壓力。」

2026名古屋亞運 謝淑薇 網球 梁恩碩

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