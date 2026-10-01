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亞運網球／稱賽程像在整選手 謝淑薇笑談體能調配：我不調節了

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
連日出賽的謝淑薇與梁恩碩在女雙8強賽取勝。圖／中華代表團提供
連日出賽的謝淑薇與梁恩碩在女雙8強賽取勝。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運網球賽事持續進行，我國好手謝淑薇今天與梁恩碩在女雙8強賽驚險過關、保底銅牌，不過面對大會賽程安排以及連日陰雨造成的賽事積壓，謝淑薇賽後受訪時也直言，賽程安排跟職業賽確實差很多，「不知道是不是要整我們？」

本屆名古屋亞運在日前羽球賽事安排選手一日兩戰引發爭議後，近日網球也因為下雨延賽，導致賽程大塞車引發選手抱怨，甚至發生選手必須在網球場等待一整天的狀況。  

謝淑薇透露，昨天自己與不少中華隊隊友皆面臨一天打兩場的考驗，儘管一日兩戰在職業賽事中並不罕見，但她昨天賽程被排在中午12點第一場與晚上9點最後一場，兩場比賽間隔極大，嚴重影響選手的休息與體能調節。

「職業賽很少會這樣排，通常會給選手足夠且正常的休息時間。」謝淑薇直言，第一場打完再等回場上打最後一場，對選手體能與備戰極為不利，「我是覺得有點在整我們，聽說羽毛球賽程也排得很奇怪，真的很不正常。」

不過面對如此詭異的賽程安排，經驗豐富的謝淑薇也展現出大滿貫球后的灑脫，談到如何調節體能時，她說：「我不調節了，我們打職業賽常常有時差，以前我打單打就是哪一個贏就繼續走下去，另一個輸了就不好意思、下次再來，所以我放得比較開。」

不過，談及代表國家隊出征，謝淑薇仍呼籲大會應考慮選手權益，「國際賽還是應該要有對選手有最好的備戰與休息空間，賽程排點要比較正常一點。」雖然對賽程無奈，謝淑薇表示既然來到名古屋就會全力以赴，盡力與團隊一起爭取最高榮譽。

2026名古屋亞運 網球 謝淑薇

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