亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

為了力拚亞運金牌染了一頭金髮，我國射箭複合弓好手張正韋今天如願挺進男子個人金牌戰，但最終不敵南韓選手金鐘浩（Kim Jong ho），以銀牌作收，收下我國射箭隊史首面亞運複合弓個人獎牌，他笑說：「沒有金牌有點可惜，但自己已經盡力了，很開心。」

張正韋今天在複合弓男子個人賽從8強連過兩關挺進金牌戰，然而碰上南韓選手金鐘浩（Kim Jong ho）射出近完美的149分，張正韋直到最後一趟才繳出3支滿分箭的表現，最終以145：149落敗，無緣頒獎台最高處。

首次與金鐘浩交鋒，張正韋知道對手的堅強實力，但自己也有射滿分的實力，賽後他笑說：「我一直想幹掉他，只是我真的覺得重心放錯了！應該要專注在自己身上就好。」

張正韋在比賽中頻頻用燦爛笑容來掩飾自己的不冷靜，他笑說：「就一直很興奮，不知道為什麼我的肌肉一直抖，我一直一直拍他希望他冷靜冷靜，也沒有用。」 比起昨天在團體戰拚銅牌感覺更不冷靜，他說：「第一次面對這種狀況，有點調適不過來，但上的課滿多的，回去再好好練。」

教練林哲瑋也看出他的興奮，張正韋形容，「教練一直在後面跟我嘮叨，要我冷靜，看到我不冷靜的時候也是跟我說『你冷靜』，就很溫柔，沒有特別苛責我，叫我開心玩就好，但我還是一直在一個人的小劇場裡，『啊，怎麼這樣？怎麼會射9分？』」

生涯首次在個人賽闖進獎牌賽，張正韋坦言，今天的三場賽事十分緊張，「上去的時候，不管是身體顫抖的感覺或是緊張感，都是前所未有的，就是想辦法處理這狀況，但經驗沒有到位。」

上屆杭州亞運複合弓男子個人賽8強止步沒能帶回獎牌，3年後一次帶個人銀牌及男團銅牌，張正韋表示：「上屆止步之後，我就一直想要雪恥，這次算有雪恥成功，但沒有金牌有點可惜。」他也笑稱，這次沒能摘金，應該要他一步一步來，下一次穩穩地站上最高點。

連兩天站上頒獎台，脫下帽子露出金髮，張正韋透露，這就是「為了拿金牌」而染的，一個月前為了亞運拚金將整頭染成金色，出發來名古屋前將頭髮剃短後，原本還一度想將整頭染成國旗，最後作罷。這次讓我拿銀應該就要我不要一次太滿，一步一步來。』對對對！這樣才不會跌下來。這樣站上去就是穩的。

亞運複合弓男子個人金牌戰，中華隊張正韋獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運複合弓男子個人金牌戰，中華隊張正韋獲得銀牌，向支持群眾揮手致意。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運複合弓金牌戰，中華隊張正韋（左）獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運複合弓金牌戰，中華隊張正韋（左）出賽，不敵韓國對手分，獲得銀牌，賽後兩人握手致意。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運複合弓金牌戰，中華隊張正韋（左）獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影