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亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

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亞運射箭／張正韋首奪複合弓銀牌 坦言不滿意但已盡力

中央社／ 名古屋1日電
張正韋（圖）1日在名古屋亞運射箭男子複合弓個人賽摘下銀牌，賽後拿著獎牌及大會吉祥物合影留念。 中央社
張正韋（圖）1日在名古屋亞運射箭男子複合弓個人賽摘下銀牌，賽後拿著獎牌及大會吉祥物合影留念。 中央社

2026名古屋亞運

中華射箭男子複合弓好手張正韋，今天在名古屋亞運個人對抗賽一路闖進金牌戰，可惜以145比149不敵韓國金悰鎬，但仍奪下銀牌；他笑說：「上了場就一直顫抖，雖然不滿意但盡力了。」

張正韋今天在男子複合弓個人賽從8強登場，順利連過2關挺進決賽，只可惜金牌戰遇到韓國大魔王金悰鎬射下近乎完美的149分（滿分150分），只得吞下敗仗帶回一面銀牌。

張正韋賽後接受媒體訪問時表示，站上賽台就一直覺得很緊張，身體的肌肉都不自覺在發抖，「教練一直叫我要冷靜，我也一直打自己要放鬆，但好像都沒做到。」

這面個人賽銀牌，也是張正韋生涯在所有國際賽的首面個人獎牌，他指出，「雖然結果不是很滿意，但至少決賽最後一輪有調整回來，也算是從中間學到很多經驗。」

他笑說：「晉級金牌戰後，滿腦子想得就是要幹掉韓國對手，但結束後才發現自己好像搞錯重點，應該專注在自己身上就好。」

張正韋提到，團體賽奪銅、個人賽射下銀牌，「感覺應該是老天爺留一些空間，讓我再下一次的比賽就能拿到金牌。」

教練林哲瑋表示，雖然金牌戰對手實在很穩，但也不是完全沒機會，「只能說正韋確實有點太過緊張，前幾輪無法給對手壓力，對手自然就會越射越好，不過正韋才22歲，還有很多機會。」

最終亞運複合弓男子個人賽事，由韓國的金悰鎬射下149分摘金，張正韋獲得銀牌，印度名將拉特南（Thirumuru Ganesh Mani Ratnam）拿下銅牌。

張正韋 亞運 金牌 2026名古屋亞運 射箭

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