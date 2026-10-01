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亞運網球／超級搶十連拿10分 謝淑薇、梁恩碩晉級4強銅牌保底
名古屋亞運網球女雙謝淑薇／梁恩碩，今天在女雙8強賽遭遇地主日本選手小堀桃子／清水綾乃，在贏球就能有獎牌進帳的情況下，最終以6：2、3：6、10：0勝出，晉級4強後銅牌保底。
謝淑薇／梁恩碩今年在亞運合拍出擊，在首輪輪空後，第二輪也因為對手退賽，兵不血刃就晉級到8強賽，不過今天遭遇已合拍多時的地主組合小堀桃子／清水綾乃卻陷入苦戰。
在首盤賽事中，謝淑薇／梁恩碩雖然打出絕佳開局，以6：2率先拿下，但第二盤日本組合隨即展開反撲，開盤前5局就拿下4局，並且以6：3扳平戰局，將比賽帶入超級搶十。超級搶十謝淑薇／梁恩碩重新調整後勢如破竹連拿10分搶下勝利，晉級到4強賽後，銅牌保底。
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