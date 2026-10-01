亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

名古屋亞運射箭複合弓男子個人金牌戰，我國好手張正韋今天在面對南韓選手金鐘浩（Kim Jong ho），不敵對手近完美的發揮，最終以145：149落敗獲銀牌，進帳本屆射箭代表隊第2面獎牌，也是我國射箭隊史在亞運的第一面複合弓個人獎牌。

張正韋昨天在複合弓男子團體賽與陳界綸、顏子翔聯手射下銅牌，今天再拚個人賽奪牌。8強戰先以144：143擊敗中國選手劉瑾儀，4強戰以145：144再退越南選手Dang Công Duc，連兩戰以1分之差搶下勝利，殺進金牌戰。

金牌戰對上南韓選手金鐘浩（Kim Jong ho），張正韋第一局連兩支9分箭，以28分不敵對手29分，而對手接著連4局都繳滿分表現，張正韋則是連三局拿下29分，第五局雖也射出30分滿分，但難敵對手的完美發揮，最終以145：149落敗，收下銀牌。