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亞運柔道／3女將出征 最後希望廖宇蓉復活賽落敗無緣爭牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
廖宇蓉在70公斤級8強與敗部復活賽接連失利，最終無緣爭取銅牌。圖／中華代表團提供
廖宇蓉在70公斤級8強與敗部復活賽接連失利，最終無緣爭取銅牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運柔道賽程進入第二天，中華隊共3名女將上陣，70公斤級的廖宇蓉8強賽和哈薩克對手一路激戰到「黃金驟死賽」，可惜在第6分40秒落敗，敗部復活賽又遭烏茲別克對手「一本」結束比賽，無緣銅牌戰。

中華隊今天共有3位女將登場，率先出賽的劉子芸在女子57公斤級16強敗給哈薩克對手，女子63公斤級的袁姵君則是不敵中國張雯，同樣16強止步。

最後希望廖宇蓉，女子70公斤級8強賽和哈薩克阿斯哈特（Azhar Askhat）打完正規賽4分鐘沒分出勝負，黃金驟死賽中持續激戰，但在第6分40秒遭對手抓到機會，在接近11分鐘的奮戰後落敗。

廖宇蓉敗部復活賽遭遇烏茲別克的拉佐克別爾季耶娃（Khurshida Razzokberdieva），比賽進行1分43秒拉佐克別爾季耶娃就以「一本」奪勝，代表廖宇蓉無緣挑戰頒獎台。

劉子芸。圖／中華代表團提供
劉子芸。圖／中華代表團提供

袁姵君不敵中國張雯16強止步。圖／中華代表團提供
袁姵君不敵中國張雯16強止步。圖／中華代表團提供

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