亞運高爾夫／徐薇淩第二輪並列第6 錢珮芸、曾雅妮69桿作收

名古屋亞運高爾夫球第二輪賽事，其中女子組選手面臨晚接早的挑戰，在首輪一度以67（-3）桿排名第3名的我國好手徐薇淩，今天手感稍稍降溫繳出平標準桿表現，並以總桿數137（-3）桿暫居並列第6名。

徐薇淩昨天首輪賽事開低走高，在後九洞找回狀態抓下5鳥，以67（-3）桿並列第3名作收，另外兩名好手錢珮芸暫居並列第9、曾雅妮並列18。

而今天徐薇淩則是在第13洞抓下老鷹，另外進帳1鳥，可惜也吞下3個柏忌，最終以平標準桿70桿繳卡，兩輪總桿數137桿暫居並列第6名。

至於曾雅妮、錢珮芸則都繳出低於標準桿1桿的69桿，其中錢珮芸兩輪總桿數138桿並列第10名，曾雅妮則是以140桿並列第13名，中華女團則是並列第4名。

而今天22歲的新加坡新星陳暄尹維持首輪低於標準桿7桿的火熱表現，再度抓下9鳥、吞3柏忌，以兩輪合計127（-13）桿繼續維持領先。