亞運射箭／張正韋超沈穩發揮 闖複合弓個人金牌戰

名古屋亞運射箭賽事，今天在男子複合弓個人賽，由張正韋射出第一張金牌戰門票，今天自8強起，連兩戰以1分之差擊退中國、越南選手，前進金牌戰，瞄準本屆射箭代表隊第一金。

張正韋連續兩屆參與亞運，上屆在男子複合弓個人賽8強止步，本屆再闖8強後，碰上中國選手劉瑾儀，靠著最後一支關鍵10分箭鎖定勝利，以144：143擊落中國選手劉瑾儀。

張正韋接著在4強賽碰上越南選手Dang Công Duc，在第二、三局都是連三支10分箭力壓對手，第四局雖第二箭射出8分，但對手則是連兩支9分箭，讓張正韋保有1分領先優勢。關鍵第5局再射出28分，最終就以1分之差勝出，145：144搶下金牌戰門票。

本屆中華射箭代表隊目前在複合弓男子團體由張正韋、陳界綸、顏子翔合力摘下一面銅牌，今天張正韋一路挺進個人賽金牌戰，將對決南韓選手金鐘浩（Kim Jong ho），爭取本屆射箭第一金。

張正韋晉級複合弓男子個人金牌戰。特派記者陳正興／攝影