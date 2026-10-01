亞運舉重／郭婞淳奪銅 縣長饒慶鈴、議長吳秀華接力到府貼紅榜祝賀

台東舉重國手郭婞淳在2026年愛知・名古屋亞運女子61公斤級摘下銅牌，完成連續3屆亞運奪牌佳績，台東縣長饒慶鈴及議長吳秀華於昨天及今天分別前往郭婞淳家中張貼紅榜，向這位台東女兒表達祝賀與肯定；吳秀華另前往卑南鄉普悠瑪部落，恭賀臥舉選手陳瑋柔亞洲賽奪金。

饒慶鈴今天前往郭家貼紅榜以表慶賀，吳秀華則於昨天中午前往郭家，恭賀郭婞淳在2026年愛知・名古屋亞運女子61公斤級拿下銅牌，完成連續3屆亞運奪牌佳績。郭婞淳9月25日以抓舉107公斤、挺舉130公斤、總和237公斤摘銅，累計亞運成績為1金2銅。

回顧郭婞淳過去亞運表現，她2018年雅加達・巨港亞運在女子58公斤級奪金，2023年杭州亞運女子59公斤級摘銅，如今再於名古屋亞運站上頒獎台，連續三屆都有獎牌進帳。

吳秀華表示，郭婞淳長年投入訓練，在一次次國際賽事中面對挑戰、突破自己，每一面獎牌背後都有長期累積的汗水與付出。此次特別到府張貼紅榜，就是要把家鄉的祝福送到，向這位為國爭光的台東女兒表達敬意。

同日下午，吳秀華也前往卑南鄉普悠瑪部落選手陳瑋柔家中張貼紅榜。陳瑋柔日前參加「2026亞洲經典及裝備臥舉錦標賽」，在女子47公斤級以75公斤成績奪下金牌，成為家鄉「卑南之光」。由於陳瑋柔也是吳秀華住家鄰居，這次到府祝賀也多了一份鄰里情誼。

此外，吳秀華也恭賀比西里岸出身的田徑選手黃左軍，代表中華隊參加男子4×100公尺接力，與隊友跑出38秒32奪得銀牌，同時刷新全國紀錄。

吳秀華表示，三位台東選手分別在舉重、臥舉及田徑賽場展現實力，這份榮耀不只是選手個人的成就，也是家人、部落及台東共同的驕傲。未來將持續關注及支持體育發展，提供選手更好的訓練與競技環境，讓更多台東孩子能從家鄉出發，站上國際舞台。