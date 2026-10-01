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亞運輕艇／吳融政男子C1決賽勇奪銀牌 張筑涵女子K1無緣頒獎台
2026名古屋亞運輕艇激流今天我國好手吳融政在男子單人C艇（C1）決賽傳回捷報，他在準決賽以105.29秒、排名第3晉級後，決賽展現穩定操艇技巧與速度，雖遭罰時6秒，仍以總成績119.09秒強勢站上頒獎台，為中華隊再添一面銀牌。
決賽中，主要對手烏茲別克好手克列夫列夫（Anvar Klevleev）因出現50秒重大漏門失誤退出爭牌行列；預賽榜首的中國大陸好手張志成則展現高超實力，以完美的「零罰秒」、98.09秒力壓群雄摘金，吳融政則以21秒之差收下銀牌，泰國選手科特蘇克（Piyanath Koetsuk）則以121.68秒獲得銅牌。
至於上屆杭州亞運拿下金牌的張筑涵，今天在輕艇激流女子K1決賽，最終則是以第4名作收，無緣頒獎台。
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