亞運高爾夫／曾雅妮女子第二輪暫並列第13 不滿推桿表現

名古屋亞運今天進行女子組高爾夫第2回合賽事，中華「微笑球后」曾雅妮抓4博蒂、吞3柏忌繳出69桿，以2天平標準的140桿暫並列第13；賽後她不滿推桿表現，自認桿數可以更低。

名古屋亞運高爾夫賽事舉行4回合，到10月3日止，每回合標準桿70桿；和奧運男、女賽事各自舉行不同，亞運男、女子組都是同一天登場，採上午、下午輪流開打。

曾雅妮首日繳出71桿，今天狀態稍微回穩，前、後9洞各抓2博蒂，表現不算太差。

她告訴中央社記者，其實這2天狀況不差，但就是推桿不聽話，今天的柏忌都是因為3推，也有好幾個短的博蒂推桿沒進，「推到後來不但會影響自己信心，也打亂了節奏。」

曾雅妮提到，前2天下來，開球木桿、鐵桿都很好，尤其是鐵桿打得相當準，只可惜推桿都到洞口就是進不去，希望明後2天可以進步一點。

談到相隔20年再披亞運國家隊戰袍，曾雅妮也笑得開心說「感覺滿好的，又想到當年10幾歲第一次參加亞運的感覺，大家一起披上戰袍，為同一個目標而努力。」

曾雅妮還笑著提到，之前在美巡賽的戰友南韓柳瀟然、中國好手馮珊珊都傳訊息問說「妳還來參加亞運啊？」

中華3名選手仍舊以徐薇淩表現最佳，她今天繳出70桿，以2天低於標準3桿的137桿暫並列第6；錢珮芸則以138桿暫並列第10。