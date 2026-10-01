亞運射箭／複合弓男子個人賽張正韋殺進4強 陳界綸8強止步

名古屋亞運射箭複合弓個人賽，2名台灣好手在男子個人8強戰登場，陳界綸不敵印度選手無緣4強，張正韋則是最後一支10分箭頂住壓力，以144：143氣走中國選手劉瑾儀，挺進4強，有望再替我國進帳獎牌。

我國複合弓男團由張正韋、陳界綸、顏子翔攜手出擊，昨天射下男子團體銅牌，進帳本屆射箭代表隊第一面獎牌，今天張正韋、陳界綸盼延續奪牌氣勢，繼續出戰男子個人8強戰。

射箭男子複合弓個人賽，陳玠綸8強止步。特派記者陳正興／攝影

張正韋在8強戰對上中國選手劉瑾儀，前4局結束以115：114一分領先對手，關鍵第5局，張正韋先是一支正中靶心（X）的10分箭，接著射出9分，在對手第3箭射下9分後，張正韋只要射出10分就能收下勝利，他也頂住壓力，以正中靶心的10分間終結比賽，帶走4強門票。

陳界綸則是在8強戰對上印度選手帝路穆魯（Ganesh Mani Ratnam Thirumuru），以138：148不敵對手的超穩定發揮，無緣再闖4強。

射箭男子複合弓個人賽，張正韋闖進4強。特派記者陳正興／攝影