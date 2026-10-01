快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

健康幣正式上線！健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運網球／許育修／何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
何承睿、許育修。圖／中華代表團提供
何承睿、許育修。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運我國網球隊今天持續登場爭奪獎牌，其中男雙許育修／何承睿今天在4強賽遭遇南韓組合南姬宋／朴義成，雙方一路拚戰到超級搶十後，由南韓組合以7：6（7：3）、2：6、11：9險勝，晉級到金牌戰，至於許育修／何承睿則是以銅牌作收，也是本屆網球隊的首面獎牌。

許育修／何承睿今年亞運搭擋男雙出擊，在一路過關斬將挺進到4強賽後，今天遭遇南韓組合則是陷入苦戰，在首盤賽事中雙方就一路打進到搶七，並由南韓組合以7：6（7：3）險勝，不過第二盤許育修／何承睿重新調整後要回比賽節奏，以6：2扳平戰局，也將比賽帶入超級搶十，在一度化解對方賽末點的情況下，最終仍是以9：11敗下陣來，以銅牌作收。

2026名古屋亞運 網球 許育修

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

亞運軟網／連三點苦戰至決勝局 我國女團險勝南韓下午拚首金

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

亞運網球／延續冠軍連勝 詹皓晴、吳芳嫺36分鐘速闖女雙8強

相關新聞

亞運網球／許育修／何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

名古屋亞運我國網球隊今天持續登場爭奪獎牌，其中男雙許育修／何承睿今天在4強賽遭遇南韓組合南姬宋／朴義成，雙方一路拚戰到超級搶十後，由南韓組合以7：6（7：3）、2：6、11：9險勝，晉級到金牌戰，至於許育修／何承睿則是以銅牌作收，也是本屆網球隊的首面獎牌。

亞運電競／可能要與Faker領軍的南韓爭金 中華隊教練：拉滿狀態堅信能贏

名古屋亞運電競《英雄聯盟》中華隊今天在4強賽以直落二掃落越南晉級金牌戰後，明天將面臨最大考驗，極可能繼上屆杭州亞運金牌戰後，再度強碰由Faker等頂尖明星領軍的南韓強權。

亞運跆拳道／柯翔碩品勢闖決賽拚獎牌 陳歆雅無緣連兩屆奪牌

名古屋亞運跆拳道賽事今天展開，由品勢率先登場，我國男子選手柯翔碩在準決賽以8.7800分排名分組第四，搶下決賽門票，台灣時間晚間4點力拚獎牌；上屆奪下銅牌的女將陳歆雅則在準決賽落馬，無緣頒獎台。

亞運／李洋觀賽、後勤支援用心！射擊銅牌陳俞如：有被國家接住的感覺

名古屋亞運進入尾聲，中華代表團選手陸續返國，奪下射擊25公尺手槍銅牌的中華女團成員陳俞如在社群平台發文，感謝本屆後勤的支援，她直呼：「有被自己國家接住的感覺。」

亞運跳水／「中國夢之隊」全制霸！ 52年未丟1金100金全包了

中國跳水隊亞運10金全包，練俊傑摘10米高台金並拿下第100金，延續52年未失金紀錄，靠老帶新培訓傳承。

亞運電競／《英雄聯盟》教練「戰馬」摸透越南攻勢 Doggo引導成關鍵

名古屋亞運電競《英雄聯盟》今天展開4強賽，中華隊在首局克服開賽劣勢完成逆轉後，第2局展現強大實力一路壓制，最終以直落二擊敗越南挺進金牌戰，確定連兩屆為我國保底銀牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。