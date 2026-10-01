亞運網球／許育修／何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

名古屋亞運我國網球隊今天持續登場爭奪獎牌，其中男雙許育修／何承睿今天在4強賽遭遇南韓組合南姬宋／朴義成，雙方一路拚戰到超級搶十後，由南韓組合以7：6（7：3）、2：6、11：9險勝，晉級到金牌戰，至於許育修／何承睿則是以銅牌作收，也是本屆網球隊的首面獎牌。

許育修／何承睿今年亞運搭擋男雙出擊，在一路過關斬將挺進到4強賽後，今天遭遇南韓組合則是陷入苦戰，在首盤賽事中雙方就一路打進到搶七，並由南韓組合以7：6（7：3）險勝，不過第二盤許育修／何承睿重新調整後要回比賽節奏，以6：2扳平戰局，也將比賽帶入超級搶十，在一度化解對方賽末點的情況下，最終仍是以9：11敗下陣來，以銅牌作收。