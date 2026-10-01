亞運跆拳道／柯翔碩品勢闖決賽拚獎牌 陳歆雅無緣連兩屆奪牌

名古屋亞運跆拳道賽事今天展開，由品勢率先登場，我國男子選手柯翔碩在準決賽以8.7800分排名分組第四，搶下決賽門票，台灣時間晚間4點力拚獎牌；上屆奪下銅牌的女將陳歆雅則在準決賽落馬，無緣頒獎台。

亞運賽事進入尾聲，跆拳道品勢今天開戰，柯翔碩在男子品勢分組準決賽第一組亮相，公認品勢拿下8.960分，自由品勢則獲8.600，平均分數8.7800排名第4，搶下分組最後一張晉級門票，下午爭取本屆跆拳道首面獎牌。

柯翔碩跆拳道品勢闖決賽。特派記者陳正興／攝影

至於女子選手陳歆雅在上屆杭州亞運遞補進入中華隊，最終奪下銅牌，本屆再次參戰，但準決賽在公認品勢拿下8.560，自由品勢則僅獲8.180分，平均分數8.3700分排名分組第6，無緣晉級，沒能連兩屆奪牌。