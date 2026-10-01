亞運／李洋觀賽、後勤支援用心！射擊銅牌陳俞如：有被國家接住的感覺

名古屋亞運進入尾聲，中華代表團選手陸續返國，奪下射擊25公尺手槍銅牌的中華女團成員陳俞如在社群平台發文，感謝本屆後勤的支援，她直呼：「有被自己國家接住的感覺。」

陳俞如生涯首次參加亞運就奪銅，不過她發文表示，「其實說來慚愧，我的發揮真的不理想，真的很感謝學姊學妹的支持，也不斷鼓勵告訴我已經很棒了。另外很特別的是，這場比賽有好多家人到場看我比賽，雖然緊張，但也一直提醒著我有好多人支持我。」

陳俞如還發現運動部長李洋到場觀賽，「真的很感謝他願意遠道而來，出發前我們就陸續參與不少行前說明會，甚至有完整的中繼站手冊，裡面詳細介紹中繼站位置、支援項目等資訊，這次的比賽場地是愛知縣射擊場，真的是遠得要命，靶場飯店的單程交通時間就是1.5小時起跳，然而這樣的條件也沒有削減到後勤的支援。當大會提供冷的甚至冰的便當，我們每天都還是有人員專門送飯到靶場來，還是熱的。」

賽後返國前，陳俞如也被詢問是否參與慰勞餐會，她透露，「不論是否有得牌的選手都可以參與。我們這些相對較遠路程的項目，奧會都有派專車接送，說真的對於大會種種安排都覺得有點匪夷所思，但好像又有被自己國家接住的感覺，可以感受到非常多人盡力協助我們，讓我們放心去完成賽事，很感謝這次運動部、奧會、國訓中心及所有後勤團隊的協助，最後謝謝所有支持選手為大家加油的台灣人！」