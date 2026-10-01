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亞運跳水／「中國夢之隊」全制霸！ 52年未丟1金100金全包了

台灣醒報／ 台北報導
中國跳水隊在本屆亞運再度包辦10金，並累積亞運跳水第100金。中國選手陳芋汐身著印有“100”字樣的慶祝衫在泳池旁留影。 中新社
中國跳水隊在本屆亞運再度包辦10金，並累積亞運跳水第100金。中國選手陳芋汐身著印有“100”字樣的慶祝衫在泳池旁留影。 中新社

2026名古屋亞運

單項體育賽事稱霸是什麼意思？中國跳水代表團在本屆亞運給出答案：52年來百場亞運決賽百張金牌。中國在30日晚間由練俊傑10米高台跳水奪金後，確定本屆跳水10金全制霸，也恰好是累積的第100面跳水亞運金牌，他們從1974年以來包攬所有跳水項目的金牌，得益於長期建立從兒童階段就透過不同階段培養，建立世代接班的霸業。

52年未失一金

根據《海峽時報》報導，中國30日在25歲好手練俊傑10米高台跳水項目奪金後，正式宣告包攬本屆跳水所有的10面金牌，練俊傑初賽就以517高分首名晉級，決賽又有2跳拿到最高分，最終以501.25分強勢奪金，雖然另一位中國選手趙仁傑失誤錯失銀牌，但仍拿到保底的銅牌。

而練俊傑這面金牌也是中國跳水代表團在亞運歷史的第100金牌，可怕的不是金牌數量，而是這是52年來、亞運所有的跳水項目的金牌總數。中國從1974年德黑蘭亞運開始就包辦跳水4金，隨著雙人、3米跳板等更多項目增加，他們也從未讓金牌獎落其他國。 

培訓與傳承

 而且本屆亞運，中國跳水團是以老帶新出戰，參加10項目的12名選手中，有5名奧運冠軍，但同樣帶上許多新世代的潛力股，確保每個世代人才不中斷；不僅每個世代能出王牌選手（近代的全紅嬋、陳芋汐、王宗源），還能確保跳水同一個項目經常有2名、甚至更多名奪金選手的人才儲備，例如陳藝文與陳佳的老帶新雙保險，單項金銀牌通包，練俊傑與趙仁傑包攬金銅。

人才深度與中國長期有計畫性培養單項體育有關，他們設定明確的分層培養體系，從兒童階段就觀察身體條件、協調性、學習能力，找尋適合的人選，隨後又在不同訓練階段持續篩選，建立龐大的基層人才庫，對中國跳水來說，國內選拔賽強度遠勝於亞運會，這才能打造跳水夢之隊。

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