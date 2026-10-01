聽新聞
0:00 / 0:00
亞運電競／可能要與Faker領軍的南韓爭金 中華隊教練：拉滿狀態堅信能贏
名古屋亞運電競《英雄聯盟》中華隊今天在4強賽以直落二掃落越南晉級金牌戰後，明天將面臨最大考驗，極可能繼上屆杭州亞運金牌戰後，再度強碰由Faker等頂尖明星領軍的南韓強權。
面對即將到來的金牌頂級對決，中華隊總教練陳如治（WarHorse）坦言，上屆杭州亞運對決南韓國手輸得較慘，這次希望能做好一切準備。談到目標，陳如治堅定表示，不想殺自己威風，「如果只是設定要贏一小分，我覺得很殺威風。我們要堅信自己能贏下來，並祈禱發揮出足夠獲勝的水平，把自己的狀態拉到最滿。」
儘管金牌戰對手實力極為強悍，但在杭州亞運與本屆賽事皆代表中華隊出征的邱梓銓（Doggo）心態相當沉穩。邱梓銓強調，面對南韓並不需要特別調整心態，「畢竟來了就是要贏的，如果抱著會輸的心態就肯定不會贏下去。」他期許自己在明天的金牌戰中能持續穩定發揮，毫無保留地全力爭取最高榮譽金牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。