亞運電競／可能要與Faker領軍的南韓爭金 中華隊教練：拉滿狀態堅信能贏

名古屋亞運電競《英雄聯盟》中華隊今天在4強賽以直落二掃落越南晉級金牌戰後，明天將面臨最大考驗，極可能繼上屆杭州亞運金牌戰後，再度強碰由Faker等頂尖明星領軍的南韓強權。

面對即將到來的金牌頂級對決，中華隊總教練陳如治（WarHorse）坦言，上屆杭州亞運對決南韓國手輸得較慘，這次希望能做好一切準備。談到目標，陳如治堅定表示，不想殺自己威風，「如果只是設定要贏一小分，我覺得很殺威風。我們要堅信自己能贏下來，並祈禱發揮出足夠獲勝的水平，把自己的狀態拉到最滿。」

儘管金牌戰對手實力極為強悍，但在杭州亞運與本屆賽事皆代表中華隊出征的邱梓銓（Doggo）心態相當沉穩。邱梓銓強調，面對南韓並不需要特別調整心態，「畢竟來了就是要贏的，如果抱著會輸的心態就肯定不會贏下去。」他期許自己在明天的金牌戰中能持續穩定發揮，毫無保留地全力爭取最高榮譽金牌。