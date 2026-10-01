亞運電競／《英雄聯盟》教練「戰馬」摸透越南攻勢 Doggo引導成關鍵

名古屋亞運電競《英雄聯盟》今天展開4強賽，中華隊在首局克服開賽劣勢完成逆轉後，第2局展現強大實力一路壓制，最終以直落二擊敗越南挺進金牌戰，確定連兩屆為我國保底銀牌。

本場比賽關鍵首局，中華隊因陣容偏向中後期，開賽一度陷於落後。總教練「戰馬」陳如治（WarHorse）賽後特別點名下路選手邱梓銓（Doggo），稱讚他在極度劣勢時挺身而出，引導隊友將節奏放慢並找到獲勝契機。

中華隊教練陳如治表示，越南這次主體是他今年在職業聯賽帶領的隊伍，雖然賽前就預估對手前期進攻強猛，但沒想到會屈居劣勢那麼多，所幸選手展現強烈信念慢慢打回來；第2局則因選角靈活加上抓到對方下路失誤順利越塔，一舉掌控整體節奏關閉比賽。

《英雄聯盟》中華隊4強擊敗越南晉級金牌戰。圖／中華代表團提供

陳如治也表示，今天這場4強賽對於團隊來說可能是壓力最大的一場，賽前隊員也都開玩笑向他抱怨，把越南選手帶得那麼強，這會讓他們很辛苦，「我自己覺得兩隊如果都能打出一個更高水平的比賽，我覺得是對觀眾或是對各位喜歡這個賽區或英雄聯盟的粉絲，是更好的事情。」

談到首局的緊張局勢，邱梓銓受訪時笑說，自己的重點確實在於「拉住隊友」。他坦言隊友前期失誤較多且溝通未到位導致掉點，但大家清楚陣容強勢期在哪，因此一點一滴吞噬差距；第2局則是成功抓住對方下路失誤形成突破口，穩定拿下勝利。

對於連兩屆參賽皆確保至少銀牌，邱梓銓平靜的表示，「內心確實是很開心，也算是對自己實力的認可，畢竟來兩次都能至少有銀牌，當然我們還是希望能爭取金牌。」