亞運柔道／「柔道男神」楊勇緯無緣奪牌 傳訊息告訴她會繼續前進

柔道國手楊勇緯昨在名古屋亞運男子柔道60公斤級銅牌戰遺憾落敗，無緣站上頒獎台。楊出身台中，與台中市長盧秀燕認識，盧今天表示，昨晚有傳訊息鼓勵楊勇緯繼續前進，楊今天早上回訊息，感謝大家的應援，會調整好繼續向前。

楊勇緯第三度參加亞運，前兩次都有奪牌，上屆更是奪得金牌，本屆在四強戰不敵巴黎奧運金牌得主，昨天與大陸選手馬鈺林爭奪銅牌，鏖戰12分49秒遺憾落敗，賽後在採訪區見到台灣媒體不禁流淚，表示結果不如預期，但也盡力了，比賽就是這樣。

盧秀燕今天赴議會備詢前表示，楊勇緯昨天表現非常努力，奮戰不懈，展現運動家精神，晚上她也代表台中市政府和市民傳訊息給楊，告訴他「奮戰不懈的精神非常令人敬佩」，這段時間請好好休息，接著往前看、繼續向前走，大家會陪著他。

盧說，楊勇緯今天早上有回訊息，感謝大家的應援，會調整好繼續向前進。記者詢問，楊有沒有希望盧秀燕也要「繼續前進」？盧表示，她們之間不會談政治，楊是台中市籍選手，大家會關心他，不會談政治。