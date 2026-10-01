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亞運柔道／「柔道男神」楊勇緯無緣奪牌 傳訊息告訴她會繼續前進

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

柔道國手楊勇緯昨在名古屋亞運男子柔道60公斤級銅牌戰遺憾落敗，無緣站上頒獎台。楊出身台中，與台中市長盧秀燕認識，盧今天表示，昨晚有傳訊息鼓勵楊勇緯繼續前進，楊今天早上回訊息，感謝大家的應援，會調整好繼續向前。

楊勇緯第三度參加亞運，前兩次都有奪牌，上屆更是奪得金牌，本屆在四強戰不敵巴黎奧運金牌得主，昨天與大陸選手馬鈺林爭奪銅牌，鏖戰12分49秒遺憾落敗，賽後在採訪區見到台灣媒體不禁流淚，表示結果不如預期，但也盡力了，比賽就是這樣。

盧秀燕今天赴議會備詢前表示，楊勇緯昨天表現非常努力，奮戰不懈，展現運動家精神，晚上她也代表台中市政府和市民傳訊息給楊，告訴他「奮戰不懈的精神非常令人敬佩」，這段時間請好好休息，接著往前看、繼續向前走，大家會陪著他。

盧說，楊勇緯今天早上有回訊息，感謝大家的應援，會調整好繼續向前進。記者詢問，楊有沒有希望盧秀燕也要「繼續前進」？盧表示，她們之間不會談政治，楊是台中市籍選手，大家會關心他，不會談政治。

台中市長盧秀燕（中）表示，昨晚有傳訊息給楊勇緯，鼓勵他繼續向前，楊今天上午回訊息，表示謝謝大家應援，會繼續往前進。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）表示，昨晚有傳訊息給楊勇緯，鼓勵他繼續向前，楊今天上午回訊息，表示謝謝大家應援，會繼續往前進。記者陳敬丰／攝影

2026名古屋亞運 楊勇緯 柔道

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