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亞運電競／《英雄聯盟》勝越南晉級金牌戰 中華隊明恐遇強敵南韓
名古屋亞運電競《英雄聯盟》在今天展開4強賽，我國遭遇強敵越南，最終連拿兩局取勝，晉級到金牌戰後恐將遭遇由Faker領軍的南韓。
今年《英雄聯盟》代表隊我國由教練陳如治（WarHorse）領軍，選手則為陳俋錦（1Jiang）、余峻嘉（JunJia）、蔡明宏（HongQ）、邱梓銓（Doggo）、劉家豪（ShiauC）、林煜恩（Woody）。
中華隊在分組賽先是不敵南韓後，靠著接連擊敗香港與印度，以2勝1敗的分組第2晉級到4強，並在今天遭遇A組第1名的越南，在首場開賽一度劣勢的情況下，中華隊最終成功逆轉先下一城，第二局更是一路壓制對手，連拿兩局取勝，連續兩屆闖進金牌戰。
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