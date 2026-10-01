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亞運電競／《英雄聯盟》勝越南晉級金牌戰 中華隊明恐遇強敵南韓

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
英雄聯盟中華隊。圖／中華代表團提供
英雄聯盟中華隊。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運電競英雄聯盟》在今天展開4強賽，我國遭遇強敵越南，最終連拿兩局取勝，晉級到金牌戰後恐將遭遇由Faker領軍的南韓。

今年《英雄聯盟》代表隊我國由教練陳如治（WarHorse）領軍，選手則為陳俋錦（1Jiang）、余峻嘉（JunJia）、蔡明宏（HongQ）、邱梓銓（Doggo）、劉家豪（ShiauC）、林煜恩（Woody）。

中華隊在分組賽先是不敵南韓後，靠著接連擊敗香港與印度，以2勝1敗的分組第2晉級到4強，並在今天遭遇A組第1名的越南，在首場開賽一度劣勢的情況下，中華隊最終成功逆轉先下一城，第二局更是一路壓制對手，連拿兩局取勝，連續兩屆闖進金牌戰。

2026名古屋亞運 電競 英雄聯盟

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