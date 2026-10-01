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電競「第五人格」再添1銅 網球男雙保底四強爭衛冕
名古屋亞運中華電競隊再添獎牌，昨天在「第五人格」項目挺進四強，最終雖不敵強敵中國大陸隊，仍收下一面銅牌，這是我國電竸繼「永劫無間」、「魔法氣泡」後第三面獎牌。
電競「第五人格」項目由朱堂堯、莊博鈞、張淳銘、陳廣曄、湯勝鈞、鄭凱升、蘇彬誠組成，預賽就以分組第一晉級八強，昨天先在八強戰以二比○擊敗香港隊，達成團隊賽前設定打進四強的目標，也確保至少銅牌入袋。
中華隊教練陳宣儒表示，香港在賽前臨時變陣，導致原擬好的策略只能重新來過，第一局因此戰成平手，他也趕緊喊出暫停穩定軍心。
之後中華隊雖在銅牌戰不敵大陸，陳宣儒仍給出高評價，「選手真的很棒、心態很穩，大家就是一個極具凝聚力的團隊，有達成當初保底四強、爭取獎牌的目標。」
網球賽也確定再有獎牌，許育修在上屆杭州亞運男雙摘金，本屆改搭國內「雙打一哥」何承叡出擊，昨天在八強賽以直落二擊敗印度組合蘇雷什／班布里，確定連兩屆男雙奪牌，再朝衛冕之路邁進。
另外兩組首度搭檔的混雙組合，詹皓晴／何承叡名列頭號種子，昨只花卅二分鐘以兩個六比○勝出，與連過兩關的謝淑薇／曾俊欣組合雙雙闖進八強；兩組女雙詹皓晴／吳芳嫺、謝淑薇／梁恩碩也晉級八強，單打只剩曾俊欣有奪牌機會。
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