聽新聞
0:00 / 0:00

拚到黃金得分制無緣獎牌 楊勇緯：結果不是自己想要的

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導

2026名古屋亞運

「柔道男神」楊勇緯肩負我國代表團奪金希望，昨天在亞運柔道男子六十公斤級登場，不但未完成衛冕，且在銅牌戰與對手拚到黃金得分制，苦戰十二分四十九秒後落敗，賽後止不住淚水說：「結果不是自己想要的。」

楊勇緯在二○一八年雅加達亞運獲銅牌、三年前杭州亞運奪下我國代表團在亞運史上第一百金，再加上東京奧運銀牌銀牌加持，本屆再戰亞運依舊被寄予奪牌厚望。

楊勇緯昨天在四強戰不敵巴黎奧運金牌得主，銅牌戰首度對決中國選手馬鈺林，正規賽四分鐘難分勝負，進入黃金得分制後激戰八分四十九秒落敗，退場後汗水和淚水夾雜。拚了近十三分鐘有多累？他疲憊地笑說：「看我的表情就知道。」

楊勇緯坦言確實壓力很大，希望把自己好的一面展現出來，也盡全力掌握每個細節，但結果不如預期，不是自己所期待的樣子；他錯過連三屆亞運登上頒獎台的機會，重新收拾心情，今天馬不停蹄就要再出發，前往亞塞拜然參加世界錦標賽。 

柔道女將林真豪昨天在四十八公斤級同闖四強，但一開賽就傷及左腳踝，忍痛完賽卻讓對手拿下一個「有效」錯失爭金機會，銅牌戰則是在最後卅三秒被對手得分，爆哭淚別賽場。

林真豪自認近兩年無論技術、信心都持續成長，如今第二度登上亞運，成績從十六強提升至四強，卻還是沒能如願奪牌，她說：「覺得很可惜，沒有跟人家差太多，可是自己沒有掌握住，大家這麼看好我，自己也很失望。」

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運柔道／銅牌戰拚到黃金得分激戰8分49秒落敗 楊勇緯無緣頒獎台

亞運柔道／盡力但結果不是自己想要的⋯ 楊勇緯壓力大淚謝外界支持

亞運柔道／楊勇緯不敵巴黎奧運金牌衛冕夢碎 與林真豪落入銅牌戰

亞運柔道／林真豪無緣獎牌情緒潰堤 「希望可以拍那種頒獎台的照片」

相關新聞

打破質疑 林郁婷闖金牌戰 明拚連霸

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運拳擊女子六十公斤級四強賽上，發揮身材優勢並完美執行戰術，以五比○橫掃烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，強勢挺進金牌戰，距離亞運連兩屆摘金僅差最後一勝；賽後面對外媒帶有針對性的冒犯提問，林郁婷也展現霸氣，坦言無法改變他人想法，最好的方式就是「用實力證明」。

名古屋隨筆／亞運變奧運前哨 非奧項目選手的憂慮

對許多亞洲運動員而言，四年一度的亞運會是生涯最精準、最規律的生理與心理周期，不過繼二○二二年杭州亞運受到疫情影響延期一年舉辦後，日前亞洲奧林匹克理事會也傳出重大改制計畫，擬將原定二○三○年舉辦的多哈亞運推遲至二○三一年，把賽事周期定格在夏季奧運前一年，讓今年日本名古屋亞運頓時蒙上一層極其複雜且沉重的時代色彩。

1分射退南韓 複合弓男團奪銅

中華射箭隊昨天奪下首面名古屋亞運獎牌，複合弓男子團體雖在四強戰因一支偏差的六分箭，錯失爭金機會，但陳界綸走出失誤陰霾，團隊在銅牌戰以二三四比二三三、一分之差擊敗南韓隊，確定銅牌入袋，也是我國複合弓團男團在亞運第一面獎牌。

拚到黃金得分制無緣獎牌 楊勇緯：結果不是自己想要的

「柔道男神」楊勇緯肩負我國代表團奪金希望，昨天在亞運柔道男子六十公斤級登場，不但未完成衛冕，且在銅牌戰與對手拚到黃金得分制，苦戰十二分四十九秒後落敗，賽後止不住淚水說：「結果不是自己想要的。」

電競「第五人格」再添1銅 網球男雙保底四強爭衛冕

名古屋亞運中華電競隊再添獎牌，昨天在「第五人格」項目挺進四強，最終雖不敵強敵中國大陸隊，仍收下一面銅牌，這是我國電竸繼「永劫無間」、「魔法氣泡」後第三面獎牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。