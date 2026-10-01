拚到黃金得分制無緣獎牌 楊勇緯：結果不是自己想要的

「柔道男神」楊勇緯肩負我國代表團奪金希望，昨天在亞運柔道男子六十公斤級登場，不但未完成衛冕，且在銅牌戰與對手拚到黃金得分制，苦戰十二分四十九秒後落敗，賽後止不住淚水說：「結果不是自己想要的。」

楊勇緯在二○一八年雅加達亞運獲銅牌、三年前杭州亞運奪下我國代表團在亞運史上第一百金，再加上東京奧運銀牌銀牌加持，本屆再戰亞運依舊被寄予奪牌厚望。

楊勇緯昨天在四強戰不敵巴黎奧運金牌得主，銅牌戰首度對決中國選手馬鈺林，正規賽四分鐘難分勝負，進入黃金得分制後激戰八分四十九秒落敗，退場後汗水和淚水夾雜。拚了近十三分鐘有多累？他疲憊地笑說：「看我的表情就知道。」

楊勇緯坦言確實壓力很大，希望把自己好的一面展現出來，也盡全力掌握每個細節，但結果不如預期，不是自己所期待的樣子；他錯過連三屆亞運登上頒獎台的機會，重新收拾心情，今天馬不停蹄就要再出發，前往亞塞拜然參加世界錦標賽。

柔道女將林真豪昨天在四十八公斤級同闖四強，但一開賽就傷及左腳踝，忍痛完賽卻讓對手拿下一個「有效」錯失爭金機會，銅牌戰則是在最後卅三秒被對手得分，爆哭淚別賽場。

林真豪自認近兩年無論技術、信心都持續成長，如今第二度登上亞運，成績從十六強提升至四強，卻還是沒能如願奪牌，她說：「覺得很可惜，沒有跟人家差太多，可是自己沒有掌握住，大家這麼看好我，自己也很失望。」