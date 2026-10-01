1分射退南韓 複合弓男團奪銅

中華射箭隊昨天奪下首面名古屋亞運獎牌，複合弓男子團體雖在四強戰因一支偏差的六分箭，錯失爭金機會，但陳界綸走出失誤陰霾，團隊在銅牌戰以二三四比二三三、一分之差擊敗南韓隊，確定銅牌入袋，也是我國複合弓團男團在亞運第一面獎牌。

中華男團連續三屆亞運複合弓挺進銅牌戰，前兩次瞄準獎牌都失利，陳界綸在上屆杭州亞運出現嚴重失誤，讓他因此承受極大心理陰影，甚至引發恐慌的狀況，教練團在今年初得知此事後，靠著心理師協助他及團隊，讓狀況好轉不少。

昨天我國男團在四強戰面對中國大陸，第二局出現一支六分箭失誤釀禍，無緣爭金；全隊迎接銅牌戰之前，國訓中心的心理師再協助和陳界綸聊聊，加上教練林哲瑋及兩名隊友不斷給予信心，讓他找回準星。

銅牌戰由張正韋扛第一棒，八支箭都射出十分，接著由陳界綸擔任第二棒，十八歲顏子翔則是壓軸上陣，他笑說沒壓力，「之前都當第一棒，但第三棒滿帥的，那種一定要射到十分的時候，我又射到十分，就會很帥，雖然我剛剛最後沒有射到十分。」

顏子翔透露，確定晉級四強後緊張到睡不著，「賽前就一直告訴自己，要相信自己，我一定可以，然後就發揮得不錯。」

延續複合弓男子團體奪銅好彩頭，今輪到複合弓個人賽登場，陳界綸、張正韋繼續爭取獎牌。