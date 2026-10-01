聽新聞
0:00 / 0:00

1分射退南韓 複合弓男團奪銅

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
中華射箭隊在複合弓男團，以一分之差擊敗南韓隊奪銅。圖／中華代表團提供
中華射箭隊在複合弓男團，以一分之差擊敗南韓隊奪銅。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

中華射箭隊昨天奪下首面名古屋亞運獎牌，複合弓男子團體雖在四強戰因一支偏差的六分箭，錯失爭金機會，但陳界綸走出失誤陰霾，團隊在銅牌戰以二三四比二三三、一分之差擊敗南韓隊，確定銅牌入袋，也是我國複合弓團男團在亞運第一面獎牌。

中華男團連續三屆亞運複合弓挺進銅牌戰，前兩次瞄準獎牌都失利，陳界綸在上屆杭州亞運出現嚴重失誤，讓他因此承受極大心理陰影，甚至引發恐慌的狀況，教練團在今年初得知此事後，靠著心理師協助他及團隊，讓狀況好轉不少。

昨天我國男團在四強戰面對中國大陸，第二局出現一支六分箭失誤釀禍，無緣爭金；全隊迎接銅牌戰之前，國訓中心的心理師再協助和陳界綸聊聊，加上教練林哲瑋及兩名隊友不斷給予信心，讓他找回準星。

銅牌戰由張正韋扛第一棒，八支箭都射出十分，接著由陳界綸擔任第二棒，十八歲顏子翔則是壓軸上陣，他笑說沒壓力，「之前都當第一棒，但第三棒滿帥的，那種一定要射到十分的時候，我又射到十分，就會很帥，雖然我剛剛最後沒有射到十分。」

顏子翔透露，確定晉級四強後緊張到睡不著，「賽前就一直告訴自己，要相信自己，我一定可以，然後就發揮得不錯。」

延續複合弓男子團體奪銅好彩頭，今輪到複合弓個人賽登場，陳界綸、張正韋繼續爭取獎牌。

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運射箭／張正韋扮演男團開路先鋒箭無虛發拿滿分 讓全隊安心奪銅

亞運射箭／複合弓男團1分差力壓南韓奪銅 本屆射箭獎牌開張

亞運／複合弓男團奪亞運首面獎牌 18歲顏子翔：喜歡帥的感覺

亞運射箭／複合弓女團銅牌戰最後一箭沒能逆轉 無緣連4屆奪牌

相關新聞

打破質疑 林郁婷闖金牌戰 明拚連霸

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運拳擊女子六十公斤級四強賽上，發揮身材優勢並完美執行戰術，以五比○橫掃烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，強勢挺進金牌戰，距離亞運連兩屆摘金僅差最後一勝；賽後面對外媒帶有針對性的冒犯提問，林郁婷也展現霸氣，坦言無法改變他人想法，最好的方式就是「用實力證明」。

名古屋隨筆／亞運變奧運前哨 非奧項目選手的憂慮

對許多亞洲運動員而言，四年一度的亞運會是生涯最精準、最規律的生理與心理周期，不過繼二○二二年杭州亞運受到疫情影響延期一年舉辦後，日前亞洲奧林匹克理事會也傳出重大改制計畫，擬將原定二○三○年舉辦的多哈亞運推遲至二○三一年，把賽事周期定格在夏季奧運前一年，讓今年日本名古屋亞運頓時蒙上一層極其複雜且沉重的時代色彩。

1分射退南韓 複合弓男團奪銅

中華射箭隊昨天奪下首面名古屋亞運獎牌，複合弓男子團體雖在四強戰因一支偏差的六分箭，錯失爭金機會，但陳界綸走出失誤陰霾，團隊在銅牌戰以二三四比二三三、一分之差擊敗南韓隊，確定銅牌入袋，也是我國複合弓團男團在亞運第一面獎牌。

拚到黃金得分制無緣獎牌 楊勇緯：結果不是自己想要的

「柔道男神」楊勇緯肩負我國代表團奪金希望，昨天在亞運柔道男子六十公斤級登場，不但未完成衛冕，且在銅牌戰與對手拚到黃金得分制，苦戰十二分四十九秒後落敗，賽後止不住淚水說：「結果不是自己想要的。」

電競「第五人格」再添1銅 網球男雙保底四強爭衛冕

名古屋亞運中華電競隊再添獎牌，昨天在「第五人格」項目挺進四強，最終雖不敵強敵中國大陸隊，仍收下一面銅牌，這是我國電竸繼「永劫無間」、「魔法氣泡」後第三面獎牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。